Dünyanın gözü bu zirvede... Casus balonu krizi sonrası bir ilk

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Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geliyor. Bu resmi gezi, neredeyse beş yıl sonra bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD’li yetkililere göre, görüşmelerin temel hedefi, iki ülke arasında gerilimli bir seyir izleyen ilişkiyi normalleştirmek.

Antony Blinken’ın beş ay önce yapılması planlanan ziyareti casus balonu krizi nedeniyle ertelenmişti. İki ülke yetkililerinin de bu ziyarette büyük bir ilerleme kaydedilmesine ilişkin beklentisi bulunmuyor.

Washington’ın ziyaretten beklentisi üst düzey iletişim kanallarının yeniden açılması ve balon krizinin yarattığı gerilimin azaltılmasıydı.

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İki ülke arasındaki bir diğer gerilim hattı da Tayvan olarak öne çıkıyor. Çin, ülke toprağı olarak gördüğü Tavyan yakınında kısa süre önce bir askeri tatbikat yaptı. Washington ise Tayvan hükümeti ile yakın bir ilişki sürdürme kararlılığını sürekli vurguluyor.

ABD hava sahasına giren Çin’e ait balonu düşürmüş, ABD’nin balonu vurma kararını "aşırı tepki" olarak niteleyen Pekin, gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.

Blinken’ın resim ziyarette Çin lideri Şi Jinping ile görüşüp görüşmeyeceği netleşmedi.

İki ülke arasında masa gelecek diğer konular arasında, ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ticaret anlaşmazlıkları, fentanyl isimli uyuşturucu nitelikli ilacın Çin’deki üretimi ile ilgili tartışma da yer alıyor.

ABD heyetinin Çin’deki insan hakları konularını da masaya getireceği aktarılıyor. Çinli yetkililer Blinken’ın ziyaretinin ilişkiler noktasında ne kadar samimi olduğu sorularına temkinli yanıtlar veriyor.

Biden ve Şi’nin Kasım ayında Bali’de yaptığı görüşme bir Soğuk Savaş endişesini azaltmıştı ancak bu görüşme sonrası yaşanan casus balonu krizi yeniden bir güven bunalımı yarattı.