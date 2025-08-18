Dünyanın gözü bu zirvede! 'Beyaz Saray'da büyük gün'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı görüşmeye saatler kaldı.

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı biterebileceğini ima ederek "6 ayda 6 savaş bitirdim" dedi.

171 gün önce Oval Ofis'teki Zelenski ile görüşmesi dünyanın gündemine oturan Trump, Ukrayna liderinin elini güçlendirmek için ABD'ye gelen Avrupalı liderlere ilişkin konuştu.

Trump ve Zelenski arasında 28 Şubat'ta gerçekleşen görüşme, ikilinin yaşadığı tartışma nedeniyle dünya gündemine oturmuştu.

"Beyaz Saray'da büyük gün" ifadesini kullanan Trump, "Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, Avrupalı liderler, Beyaz Saray'a gitmeden önce Zelenski ile bir araya gelecek.

Uzmanlar, Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin arka planında Zelenski ile Putin'i bir araya getirme planı olduğu tahmininde bulunuyor.

ZELENSKİ: SAVAŞ SONA ERMELİDİR



Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşme öncesi Zelenski, savaşı başlatanın Rusya olduğunu kaydetti ve Putin'in "ödüllendirilmemesi" gerektiğini savundu.

Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya, savaş başlattığı için ödüllendirilmemeli" ifadesini kullandı.

"Savaş sona ermelidir" diyen Zelenski, Ukrayna'daki çatışmalara "dur" demesi gerekenin Rusya olduğunu söyledi. Avrupalı liderlerin de toplantıya katılacağını açıkça belirten Zelenski "hepsinin bu savaşı hızlı ve güvenilir biçimde sona erdirme konusunda güçlü bir arzuyu paylaştığını" vurguladı ve toprak tavizi vermeyeceğinin altını çizdi.

Zelenski, "Ukrayna’nın yanında Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Finlandiya ve AB liderleri olacak. Herkes onurlu bir barış ve gerçek bir güvenlik arayışında. Bu sırada Ruslar da Harkiv, Zaporijya, Sumi bölgesi ve Odesa’ya saldırarak yerleşim alanlarını ve sivil alt yapıyı yok ediyor. Ruslar özellikle çocuklar olmak üzere insanları kasıtlı olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Axios'a konuşan Trump'ın danışmanlarından biri, Zelenski'nin Trump'a hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını göstereceğini ve bu durumun kendi suçuymuş gibi davranmayacağını öne sürdü. Danışman, Trump'ın böyle bir hamle için hazır olduğunu söyledi.

RUSYA ÖZEL TEMSİLCİSİ KELLOGG İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenski, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Liderler, 10 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası bir araya geldi. Soldan sağa; İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Friedrich Merz.

Zelenski, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

"Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenski, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.

Trump ile Zelenski arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.