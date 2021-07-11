Dünyanın gözü bu test uçuşunda... Richard Branson uzaya giden ilk milyarder olabilecek mi?

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İngiliz işadamı Sir Richard Branson uzaya giden ilk milyarder olmak için geri sayıma başladı.

Branson'ın sahibi olduğu uzay şirketi tarafından üretilen araç test uçuşuna başladı. ABD'deki New Mexico'dan kalkan aracın 1.5 saat sonra iniş yapması bekleniyor.

Araçta yer alan Branson her şey planlandığı gibi giderse uzaya çıkan ilk milyarder olarak adını tarihe yazdıracak.

Uçuşta Virgin Galactic'te Baş Astronot Eğitmeni Beth Moses, Virgin Galactic'te Baş Operasyon Mühendisi olan Colin Bennett ve Virgin Galactic'te Devlet İşleri ve Araştırma Operasyonları Başkan Yardımcısı olan Sirisha Bandla da yer alıyor.

Görev, Unity için 22. uçuş testi ve şirketin dördüncü mürettebatlı uzay uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, şirket kurucusu Branson da dahil olmak üzere iki pilot ve dört görev uzmanından oluşan tam bir mürettebatı taşıyan ilk gemi olacak.

2004'TEN BERİ BU ANIN HAYALİNİ KURUYOR

Sir Richard'ın bu hedefine ulaşması yıllar aldı. Bu projeye 2004'te başlayan işadamı, 2007'de ilk uçuşu gerçekleştirmeyi umuyordu.

Fakat teknik sorunlar ve 2014'teki deneme uçuşu sırasında gerçekleşen ölümcül bir kaza, projenin gecikmesine yol açtı.

BBC'ye konuşan Sir Richard "Çocukluğumdan beri uzaya çıkmak istiyordum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca yüz binlerce kişinin bu hayali gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyorum" demişti:

"Neden uzaya çıkmasınlar ki? Uzay sıra dışı bir yer, Evren de büyüleyici… İnsanların güzel Dünyamıza uzaktan bakıp, yeryüzüne döndükten sonra da Dünya'ya iyi bakmasını istiyorum."

Büyük bir uçak tarafından 15 kilometre yüksekliğe çıkarılan Unity adlı roket o yükseklikte uçaktan ayrılarak roket motoruyla saatte 4 bin kilometre hızla 90 saniyede 100 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuşun zirve noktasında yer çekimi hissi de yok oluyor.

Unity'nin bu alanda rakipleri de var. Amazon.com kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından geliştirilen uzay aracı da yörünge altı denen bu yüksekliğe çıkabiliyor. Bezos da 20 Temmuz'da şirketinin aracıyla uzaya çıkacak.

Yörünge altı yüksekliklerde uzay aracı dünyanın yer çekiminden kaçabilecek yüksekliğe çıkmamış oluyor. Böylece bir süre sonra yere inmek zorunda kalıyorlar.

Yörüngeye oturan araçlar ise diledikleri kadar orada kalabiliyor.

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