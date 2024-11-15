Dünyanın gözü bu maçta

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Bir zamanlar ‘gezegenin en kötü adamı’ olarak kabul edilen Tyson, 20 yıl aradan sonra ilk onaylanmış maçına çıkacak. 80 milyon dolarlık karşılaşmada her iki boksör de 40’ar milyon dolar kazanacak. Tarihi maç dijital platformlardan yayınlanacak.

50 GALİBİYETLİK MUHTEŞEM KARİYER

Kariyerinde 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet bulunan “demir yumruk” lakaplı Tyson, en parlak döneminde boksu zirveye taşıyan isimdi. Bir anlamda kapalı gişenin tanımıydı. Ancak günümüzde izlenme ve gişe deyince Paul bu alanda zirvede. Dünyanın en fazla izlenen yayıncıları arasında gösterilen Paul, boks kariyerine 2019 yılında başladı. YouTube’ta 20.8 milyon takipçi ve yaklaşık 7.7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, profesyonel olarak 11 dövüşe çıktı. 27 yaşındaki boksör, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

Stadyumda 80 bin kişinin izleyeceği karşılaşmanın biletleri 49 ila 200 dolar arasında. Boks tarihinin en pahalı bileti olan ve ringe çok yakın mesafeden izlemeye olanak sunan biletler ise 2 milyon dolardan satışa çıktı.