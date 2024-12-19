Dünyanın gözü bu davada: Karar açıklandı... Kan donduran toplu istismar skandalında son...

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Fransa'nın Avignon kentinde başlayan ve an dünyanın merakla beklediği kan donduran toplu istismar skandalında sona gelindi.

72 yaşındaki Gisele Pelicot'un, eski eşi Dominique Pelicot tarafından sistematik bir şekilde Dominique de dahil olmak üzere 51 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

Dominique Pelicot, mücadelenin sembolü haline gelen Gisele Pelicot'a "uyuşturucu vererek farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca istismar edilmesini organize ettiği" suçlamalarını kabul etti.

Dana önceki duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye çıkması ertelenen Dominique, son çıktığı duruşmada yaşları 26 ila 74 arasındaki 50 erkeği işaret ederek "Bu salondaki diğer kişiler gibi ben de cinsel istismarcıyım" dedi.

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Gisele Pelicot, aldığı cesur karar ile duruşmanın kamuya açık yapılmasını talep etti ve başta Fransa'da protesto gösterilerine yol açtı.

5 yargıç tarafından karara ulaştırılan dava öncesinde savcılar, Dominique Pelicot'un ağırlaştırılmış cinsel istismar suçundan en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcılar ayrıca, yargılanan diğer 50 ağırlaştırılmış cinsel istismar şüphelisinin ise dört ila 18 yıl arasında değişen hapis cezasını talep etti.

AVUKATI KONUŞTU

Gisele Pelicot'un avukatı Stephane Babonneau, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuştu. Avukat Babonneau, Gisele'ye kaybettiği yılları geri verecek bir ceza olmadığını, ancak “şu anda tek beklentisinin adalet olduğunu” söyledi.

Gisele'nin eski eşi Dominique'in zihniyetini anlamanın imkânsız olduğunu ifade eden Babonneau, Gisele'nin yorgun olduğunu ve davanın sona ermesinden dolayı rahatladığını belirtti.

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Gisele'ye kendi üzerine düşeni yaptığını söylediğini belirten Babonneau, Gisele'nin bir figür olarak görülmek istemediğini ekledi.

KARAR AÇIKLANDI

Gisele'nin çocuklarıyla beraber adliyeye gelmesinin ardından kararın açıklanma süreci başladı.

Gisèle #Pelicot vient d'arriver au tribunal sous une nuée de caméras. Ses deux avocats, Antoine Camus et Jérôme Babonneau sont déjà dans la salle d'audience. #Mazan #Fr24 pic.twitter.com/nj8pbBL6Yh — Louis chahuneau (@LouisChahuneau) December 19, 2024

165 medya kuruluşunun takip etmek için izin talep ettiği davada, eski eş Dominique ve yaklaşık 15 sanık Gisele'den af talep etti.

Sanıkların ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, davadaki en az 20 sanığın cinsel istismardan suçlu bulunduğunu açıkladı. Mahkeme, eski eş Dominique Pelicot'u, "cinsel içerikli görüntüleri yaymak" suçu ile birlikte ağırlaştırılmış cinsel istismar suçuna mahkum etti.

Mahkeme, ismi açıklanmayan başka bir erkek sanığın daha ağırlaştırılmış cinsel istismardan suçlu bulduğunu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.

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Mahkeme ayrıca, 51 sanığın hepsini suçlu bulduğunu belirtti.