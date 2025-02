Dünya'nın gözü Beyrut'ta! Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin'in son yolculuğu

İsrail'in 27 Eylül 2024'te İsrail’in Beyrut'da düzenlediği hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Beyrut’ta düzenlenecek olan cenaze töreni öncesi Lübnan'daki caddeler ve sokaklarda dev afişler asıldı.

Eski Hizbullah lideri Nasrallah'ın yanı sıra 3 Ekim'de İsrail saldırısında öldürülen Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin’in halefi Haşim Safiyuddin için düzenlenecek cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi Beyrut'ta bir araya geldi.

Yaklaşık 55 bin kişilik stadyum cenaze töreni için doldurulurken sokaklar ve caddeler insan seli ile doldu taştı. Beyrut'ta toplanan kalabalığın yanı sıra Yemen, Irak, Tunus, Türkiye ve diğer ülkelerden heyetler de cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a ulaştı.

Happening now, Camille Chamoun Sports City Stadium, the venue for the funeral of Sayyed Hassan Nasrallah and Sayyed Hashim Safieddine, the leaders of the Lebanese resistance movement Hezbollah pic.twitter.com/wg4Z6WZtkT