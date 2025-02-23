Dünya'nın gözü Beyrut'ta! Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin'in son yolculuğu

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İsrail'in 27 Eylül 2024'te İsrail’in Beyrut'da düzenlediği hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Beyrut’ta düzenlenecek olan cenaze töreni öncesi Lübnan'daki caddeler ve sokaklarda dev afişler asıldı.

Eski Hizbullah lideri Nasrallah'ın yanı sıra 3 Ekim'de İsrail saldırısında öldürülen Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin’in halefi Haşim Safiyuddin için düzenlenecek cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi Beyrut'ta bir araya geldi.

Yaklaşık 55 bin kişilik stadyum cenaze töreni için doldurulurken sokaklar ve caddeler insan seli ile doldu taştı. Beyrut'ta toplanan kalabalığın yanı sıra Yemen, Irak, Tunus, Türkiye ve diğer ülkelerden heyetler de cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a ulaştı.

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Happening now, Camille Chamoun Sports City Stadium, the venue for the funeral of Sayyed Hassan Nasrallah and Sayyed Hashim Safieddine, the leaders of the Lebanese resistance movement Hezbollah pic.twitter.com/wg4Z6WZtkT — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 23, 2025

Sabahın erken saatlerinde eski Lübnan Devlet Başkanı Kamil Şamun'un adını taşıyan stadyumda toplananlara Nasrallah için oluşuturulan "Ey onurlu ve aziz adam" klibi gösterildi.

Cenaze törenine katılmak için gelen bazı kişilerin geceden nöbet tuttuğu bildirilirken Nasrallah'ın cenazesinin Burj Barajneh'e köyüne, Safiyuddin'in cenazesinin ise Deyr Kanun Nahir köyüne defnedileceği ifade edildi.

Öte yandan İsrail, cenaze töreni öncesinde Lübnan'ın güneyini vurdu. Lübnan medyası, "Düşman uçakları Tire bölgesindeki iki bölgeyi hedef alan saldırı düzenledi" açıklaması yaptı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas sözcüsü Abdüllatif Kanu, eski Hizbullah lideri Nasrallah'ın Filistin halkına verdiği dayanışmanın tarhiten silinmeyeceğini söyledi.

Kanu, Nasrallah ve yoldaşlarının yaptıkları fedakarlıkların Filistin halkının hafızasında her zaman yer edineceğini belirtti.

PEZEŞKİYAN: SÖZÜMÜZE SADIK KALIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nasrallah ve Safiyuddin'in cenaze törenleri öncesinde mesaj yayınladı.

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Pezeşkiyan, Nasrallah ve Safiyuddin'i, Lübnan ulusunun "yiğit oğulları" olarak adlandırdı ve eski Hizbullah liderlerinin "sözlerine sadık kalan kahramanlar" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Sözümüze sadık kalıyoruz" mesajı yer aldı.