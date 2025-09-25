Dünyanın gözü ABD'ye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı jest: Trump'ın verdiği öneme işaret ediyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu münasebetiyle görüşme ve diplomasi trafiğinde ivme artıyor. ABD’nin Arap ve Müslüman ülke liderleriyle 23 Eylül’de yaptığı Gazze toplantısı sonrasında, iki lider bugün saat 18.00’de ikili ilişkileri görüşmek üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te gerçekleştireceği görüşmenin basına kapalı yapılacağı bildirildi.

Erdoğan’ın Beyaz Saray’da 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu son ziyaretten bu yana iki Devlet Başkanı en son Haziran ayında NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

İLİŞKİLER 4 YILDIR MESAFELİYDİ

İki ülke arasındaki temaslar son dört yıl boyunca mesafeliydi. İki ülkenin ortak çıkarlarına rağmen, bölgesel meselelerde ayrıştıkları bu dönem ‘seviyeli bir göz temasının’ ötesine geçemedi. Nitekim Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada meydana gelen savaş ve krizler ikili ilişkileri ihtiyatlı bir diyalogla sınırladı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden iktidardayken, Trump’ın seçim kampanyasında tamamen nötr bir çizgiyi tercih eden Türkiye, ABD iç meselesi olan seçimlere yönelik hiçbir yorumda bulunmadı. Trump’ın kazanma ihtimali belirince de seçim sonrası döneme yatırım yapma gibi etik dışı eylemlere tenezzül etmedi. Bu nedenle Trump, Türkiye ile ilgili söylemlerinde dengeyi gözetti.

YAPICI BİR ATMOSFERDE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Trump, seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri açıkça ifade ederken eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik hatalarını hatırlattı. Günah çıkarma niteliğindeki bu beyanlara rağmen, Trump’ın ilk Başkanlık döneminde krizler yaşandığını da hatırlamak gerek. Döneme damga vuran bir dizi olumsuzluk halâ hatıralarda ancak Trump’ın ikinci Başkanlık dönemi öncesinde bir muhasebe yaptığı anlaşılıyor. Nitekim seçimlerde Türkiye veya Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde tek bir olumsuz sözü yok. Bu nedenle Trump-Erdoğan görüşmesinin gergin bir ortamdan ziyade yapıcı bir atmosferde geçmesi bekleniyor.

TRUMP BLAIR HOUSE'U TAHSİS ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme öncesinde Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunan Blair House'da konaklayacağı öğrenildi.

AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu zirve ile ilgili dikkat çeken detayları şöyle anlattı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray’a geliyor. Beyaz Saray bu önemli görüşme için resmi misafirhanesi olan Blair House'u tahsis etti. Blair House aslında Beyaz Saray’ın güvenlik çemberi içerisinde yer alıyor ve bu binanın güvenliğini Amerikan Başkanı'nı da koruyan gizli servis sağlıyor.

Blair House hemen Beyaz Saray’ın karşısında ve aslında yürüme mesafesinde olsa da burada kalan yabancı devlet temsilcileri Beyaz Saray’a araç konvoyu eşliğinde geliyorlar ve ABD Başkanı Donald Trump misafirlerini Beyaz Saray’ın kapısında karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Beyaz Saray’a 2019 yılında gelmişti. ABD Başkanı'nın birinci başkanlık dönemine denk gelen bu ziyaret sırasında Erdoğan ve beraberindeki heyet Beyaz Saray’a yakın bir otelde ikamet etmeyi tercih etmişlerdi. Ancak bu sefer ABD Başkanı Donald Trump özellikle misafirhaneyi tahsis etti. Bu durum hem ABD Başkanı'nın hem de ülkesinin bu ziyarete verdiğin önemin bir işareti olarak görülüyor."

