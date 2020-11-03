Dünyanın gözü ABD'de! Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD tarihinin en kritik seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Tüm dünya merak içinde Donald Trump ve Joe Biden arasında geçen yarışı izlerken ABD Başkanı Trump'tan da ilk açıklama geldi.

Donald Trump 'Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim.' açıklamasını yaparken seçim yarışında kendini şanslı gördüğünü ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını söyledi.

Trump 'Florida, Arizona, Texas ve North Carolina gibi kilit önem taşıyan eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum. Hatta tüm eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum. açıklamasını yaptı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE NEW HAMPSHİRE'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkta oy kullanma işlemi, geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı.

Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.