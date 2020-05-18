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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 19:02,Son Güncelleme:

Dünyanın gözü ABD'de! Aşı çalışmasında önemli gelişme

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Dünyanın gözü ABD'de! Aşı çalışmasında önemli gelişme
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ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.

Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.

Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

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