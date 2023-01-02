Dünyanın gözü 2023'te de Türkiye'de... Foreign Policy'den dikkat çeken Erdoğan analizi

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2022'de dünya savaş gıda sorunu ve pek çok siyasi krize sahne oldu.

2023'te Ukrayna'daki savaşın tansiyonunun düşmemesi beklenirken Foreign Policy dergisi 2023'te yakından izlenilmesi gereken olayları yazdı.

Dergi hazırladığı listede Türkiye'ye de yer verdi. '2023'te İzlenecek Seçimler' başlıklı haberde Türkiye seçimlerine de geniş yer ayrıldı.

Seçimin önemine vurgu yapan gazete dikkat çeken bir Erdoğan analizine de yer verdi.

Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı;

'Erdoğan, 2002 seçimlerinde zafer kazandı, 2003'te başbakan oldu ve o zamandan beri Ankara'nın en önemli adamı.'

Muhalefetin adayının henüz netlik kazanmadığının altının çizildiği analizde 'Özellikle Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığındaki rakibinin kim olacağını henüz bilmediğimiz için, altı ay sonra bir seçim hakkında tam kapsamlı tahminlerde bulunmak için çok erken' denildi.

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ABD merkezli Politico da 2023 yılında yakından izlenmesi gereken seçimler listesinde Türkiye'ye de yer verdi.

Bir başka ABD merkezli haber kuruluşu Breitbart News Türkiye'deki seçimlere 'dünyayı değiştirebilecek 5 seçim' listesinde gösterdi.

Haberde 'Haziran ayında yapılması planlanan bu seçim için en olası senaryo, Erdoğan'ın kolayca kazanması' denildi.

Breitbart News de muhalefetin henüz adayını belirlemediğinin altını çizdi.

France24 ise 2023 seçimlerini yeni yılın büyük olaylarından birisi olarak gösterdi.

'2023'te yaklaşmakta olan hangi büyük olaylar var?' başlıklı haberde Türkiye'deki seçim için 'tarihi bir seçim' nitelendirilmesi yapıldı.