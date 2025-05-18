Dünyanın gözleri önünde İsrail aç bırakıyor bombalıyor, katlediyor: Gazze’yi yutma planı devrede

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İsrail önceki gece Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmeyi amaçlayan planını uygulamaya aldı. İsrail ordusunun ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ ismini verdiği ve son bir haftadır devam eden yoğun saldırıların ardından girişilen harekâta 70 binden fazla askerin katıldığı belirtildi. Operasyonla Gazze Şeridi’nin tamamında kontrolü ele geçirmeyi, tüm nüfusu güneyde dar bir alana sıkıştırmayı ve Filistinlilere yalnızca açlıktan ölmeyecekleri kadar gıda sağlamasının hedeflendiği aktarılırken operasyonun isminin altında ise Yahudi kutsal kitabı Tanah’tan dini bir referansın yatması dikkati çekti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in işgali ve tam ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’nde dün itibariyle son 36 saatte en az 250 sivil Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 272’ye yükseldi.

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HEDEF KALICI İŞGAL

“Gideon’un Savaş Arabaları” adı verilen bu yeni askeri adım, yalnızca bir operasyon değil, Gazze’de kalıcı bir İsrail varlığının inşasına yönelik çok tehlikeli bir sürecin ilk parçası olarak değerlendiriliyor. İsrail’in 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve yaklaşık yüzde 70’ini Filistinliler için yasak bölge ilan ettiği Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek için onayladığı plan 3 aşamadan oluşuyor.

3 AŞAMALI PLAN

- Son bir haftadır artan hava saldırıları ve sınırdaki hazırlıklar ilk aşamayı oluşturuyordu.

- İkinci aşamada havadan ve karadan Gazze’nin tüm bölgelerine yoğun saldırılara başlayacağı, bu aşamada tamamıyla işgal edilmeyen bölgelerdeki Filistinliler de dahil olmak üzere halka göç çağrıları yapılacağı belirtildi.

- Son aşamada ise İsrail ordusu, güneye sürgün ettirerek boşalttığı yerleşimlerde kalıcı işgal hareketine girişmeyi ve Hamas’ın kullanmasını önlemek bahanesiyle işgal edilen bölgelerde tüm yapıları yerle bir etmeyi planlıyor. İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı. Netanyahu yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın 13-16 Mayıs tarihlerindeki Ortadoğu turundan önce anlaşma olmazsa ilhak planının devreye gireceği uyarısı yapmıştı. İsrail, Trump’ın Ortadoğu’dan ayrılması sonrası operasyon için düğmeye bastı.

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TEK UMUT MÜZAKERELER

Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin Mısır ile İsrail’e açılan sınır kapıları ile sahile yakın alanlara göçe zorlanmasının iki stratejik hedefi olduğunun altı çizilirken bunlar, Hamas üzerinde “silah bırakması için baskı oluşturmak” ve “sürgünü teşvik ederek Trump’ın Gazze planını hayata geçirmek” olarak gösteriliyor. Öte yandan Katar’ın başkenti Doha’da sürdürülen müzakereler, bu planın önüne geçmek için son diplomatik çıkış noktası olarak değerlendiriliyor. Hamas yetkilisi Tahir en-Nunu, İsrail ile Gazze’de yeni bir ateşkes görüşmeleri turunun Doha kentinde sürdüğünü doğruladı.

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7 ÜLKEDEN ORTAK TEPKİ

Norveç, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Slovenya ve İspanya’dan oluşan 7 Avrupa ülkesi, Gazze’de devam eden insani krize yönelik endişelerini dile getirerek İsrail’e politikasında derhal değişiklik yapması çağrısında bulundu. Filistinlilerin “herhangi bir yolla” zorla yerlerinden edilmesinin ya da sınır dışı edilmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği uyarısının da yer aldığı bildiride, demografik değişim girişimleri kesin bir dille reddedildi.

‘GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI’ NE DEMEK

Tanah ve Hıristiyanların Eski Ahit’inin içinde yer alan Hakimler Kitabı’nda Gideon, İsrail halkını Midyanlıların baskısından kurtaran bir savaşçı olarak yer alıyor. Metne göre İsrailoğulları’na baskınlar yapan Midyanlılara karşı Tanrı, Gideon’u seçiyor. O da 300 kişilik bir kuvvetle, Midyanlıları mağlup ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce de Gazze’deki savaşı Amaleklere karşı mücadeleye benzetmişti. Amalekliler, Tanah’ta İsrailoğullarının lanetlenmiş düşmanı olarak gösterilirken tarihten silinmesi emredildiği belirtiliyor.

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BM’DEN ETNİK TEMİZLİK UYARISI

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmesini ve halkı kalıcı olarak yerinden etmeye çalışmasını “etnik temizlik” olarak niteleyerek kınadı. Türk yaptığı açıklamada, “Bu bomba yağmuru ve yardımın engellenmesi, Gazze’de uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizlikle eşdeğer kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunun altını çiziyor” ifadelerini kullandı. “Bu çılgınlığa bir son vermeliyiz” diyen Türk, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

ABBAS’TAN HAMAS’A ÇAĞRI: GAZZE’Yİ BIRAK SİLAHLARI TESLİM ET

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas’a İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi’nde kontrolü bırakma çağrısında bulunarak, silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini istedi. Abbas, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Hamas’a Gazze’de kontrolü bırakmaya ve tüm grupları silahlarını (Filistin) yönetime teslim etmeye çağırıyoruz” dedi.

KONFERANS TEKLİFİ

İsrail saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğrayan Gazze konusunda Abbas, “Gazze Şeridi’nin yeniden inşa planının finansmanı ve hayata geçirilmesi için Kahire’de, uluslararası bir konferans düzenlenmesi davetinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Abbas, “Arap planı” çerçevesinde tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması çağrısının yanı sıra bölgeye insani yardımların girmesi gerektiğini dile getirdi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim iki gün önce İngiliz SkyNews’a verdiği röportajda ABD ile doğrudan görüştüklerini belirterek şartlarının kabul edilmesi halinde Gazze Şeridi’nde yönetimi devrebileceklerini söylemişti.

AMERİKAN NBC İDDİA ETTİ: ‘TRUMP GAZZELİLERİ LİBYA’YA YOLLAYACAK’

Amerikan NBC News kanalı, ABD hükümetinin, 1 milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi’nden Libya’ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü. NBC’ye konuşan ve bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD’li eski bir yetkili, planın yönetimin Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini iddia etti. Söz konusu üç kişi ayrıca Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında yönetimin, ABD’nin on yıldan uzun süre önce dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya’ya serbest bırakabileceğini belirterek, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Haberin yayınlanmasının ardından ismi verilmeyen bir sözcü, NBC News’e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, Hamas’ın, Filistinlilerin Libya’ya taşınmasına ilişkin herhangi bir görüşmeden haberdar olmadığını söyledi.