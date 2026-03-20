Dünyanın enerjisi ateş altında

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 28 Şubat’tan beri devam ediyor. Çatışmalar Ortadoğu’nun tamamına yayılırken, İsrail’in büyük enerji tesislerini hedef alması savaştaki gerilimi tırmandırıyor.

Savaşın 19. gecesi Ortadoğu’daki enerji tesisleri için dönüm noktası oldu. İsrail önceki gece, İran’da bulunan dünyanın en büyük doğalgaz rafinerilerinden biri olan ‘Güney Pars rafinerisine’ ve ‘Aseluye petrol rafinerisine’ hava saldırıları düzenledi. Körfez ülkeleri; bölgedeki ‘tehlikeli tırmanışa’ işaret ederken, İsrail saldırılarının küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

İRAN’DAN KARŞI SALDIRI

İran da gelişmelere sert tepki göstererek misilleme uyarısı yaptı. İran, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için ‘tahliye uyarısı’ yayımladı. Hemen ardından Basra Körfezi’ne kıyısı olan bu ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad başta olmak üzere Katar ve BAE’de gece boyunca art arda patlamalar meydana geldi.

RİYAD: KARŞILIK VERME GÜCÜNE SAHİBİZ

Saldırıların ardından, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Riyad’da düzenlenen Arap ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada, ‘İran’ın komşuluk hukukunu ihlal etmeye devam etmesinin bölgesel ve uluslararası güveni tamamen yok ettiğini’ söyledi. Bin Farhan, “Suudi Arabistan’ın sabrı sınırsız değildir; karar vermemiz halinde karşılık verme gücüne sahibiz” uyarısında bulundu.

TRUMP’TAN İRAN’A: HAVAYA UÇURURUM

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social’da yaptığı paylaşımda, ABD’nin Güney Pars’a yapılan saldırıyla herhangi bir ilgisi ya da bilgisi olduğunu reddetti. Trump, “ABD’nin bu özel saldırıdan hiçbir bilgisi yoktu ve Katar da hiçbir şekilde buna dahil değildi ya da bunun gerçekleşeceğinden haberdar değildi” dedi. Trump, ABD’nin bölgedeki müttefiki Katar’a yönelik misilleme saldırılarından dolayı öfkelendiğini belirtti. İran’ı Katar’ın LNG tesislerine yönelik olası yeni saldırılara karşı uyararak, “İsrail’in yardımı veya onayı olsun olmasın, Güney Pars Gaz Sahası’nı İran’ın daha önce görmediği güç ve şiddetle tamamen havaya uçuracağız” dedi.

GÜNEY PARS NEDEN ÖNEMLİ

İsrail’in vurduğu Güney Pars, Basra Körfezi’nde İran ile Katar arasındaki deniz sınırına yayılan dünyanın en büyük doğalgaz sahası konumunda. İran tarafında ‘Güney Pars’, Katar tarafında ise ‘Kuzey Sahası’ olarak anılan bu geniş açık deniz sahası, büyük doğalgaz ve kondensat rezervleriyle stratejik önemde. Yaklaşık 14 trilyon metreküp doğal gaz ve 18 milyar varil kondensat rezervine sahip. Bu miktar, İran’ın kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 40’ından fazlasını ve dünya toplamının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor. Saha toplamda yaklaşık 1.800 trilyon fit küp kullanılabilir gaz içeriyor. Bu miktar, tek başına dünyanın enerji ihtiyacını 13 yıl boyunca karşılayabilecek kapasitede.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Ortadoğu’da enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 8.4 artarak 116 doları (yaklaşık 5 bin 200 TL) geçti.

KATAR’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK LNG TESİSLERİNDEN BİRİ VURULDU

Katar’a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin füze saldırısına uğradığını, bölgede yangın çıktığını ve ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Ras Laffan’da vurulan bölgeler uydudan görüntülendi.



