Dünyanın en zengini niye siyasetin içinde... Elon Musk neyin peşinde

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FORBES, Economist ve Bloomberg’ün milyarderler listesine göre 240 milyar doların üstündeki servetiyle gezegenin en zengini olan Elon Musk ezelden beri sivri çıkışları ve tartışmalı açıklamalarıyla gündemde olan bir işinsanı. Ancak son olarak ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’a destek açıklayıp seçim kampanyasına 75 milyon dolar akıtıp üstüne mitinglere katılması ayrı bir dikkat çekiyor. Peki 2022’de satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter’daki yorumlarından meydanlara inecek kadar siyasette bulanan Elon Musk neyin peşinde?

HER MASADA VAR

Musk son yıllarda politik konulardaki görüşleriyle de ön plana çıkmaya başladı. Ukrayna’ya savaşın başında tedarik ettiği Starlink uydularının bağlantısını kesme tehdidinde bulunan ve Rus çıkarlarının ön plana çıktığı bir barış anlaşması teklifi sunan Musk, Arjantin’in aşırı sağcı lideri Javier Milei ve Brezilya’nın eski popülist devlet başkanı Jair Bolsonaro gibi tartışmalı isimlerle de yakın ilişkiler kurdu. Twitter’ı satın almasıyla sosyal medya paylaşımlarının sayısı ikibuçuk kat arttı.

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KURTARICI VİZYONER

Musk’ın Mars’ta koloniler kurulması, insan beynine çip yerleştirerek hastalıkların iyileştirilmesi, birçok işin insansı robotlar ve yapay zekâya devredilmesi gibi fikirleri, birçok takipçisinin gözünde onu “insanlığın kurtarıcısı” olabilecek bir vizyoner haline getiriyor. ABD’de dezavantajlı sosyal gruplara yönelik pozitif ayrımcılığı hedefleyen “woke” kültürünü yerden yere vuran ve bunun bir “zihin virüsü” olduğunu savunan Musk, söz konusu hareketin saldırgan yapısıyla özgürlükleri kısıtladığı görüşünde.

‘MEDENİYET TEHLİKEDE’

Çoğu takipçisi, Musk’ın medeniyete katkı sunmayı hedeflediği, bu fikirlerini daha etkili bir şekilde uygulamaya dökebilmek için siyasette etki alanı yaratmaya çalıştığına inanıyor. Musk da “ABD’nin ve medeniyetin geleceği tehlikede olduğu için” siyasete girdiğini savunuyor. Öte yandan The Economist yazarı Henry Tricks ve The Atlantic analisti Franklin Foer, ünlü milyarderin siyasetteki etkinliğini daha fazla devlet ihalesi alarak sektörde rakipsiz olma isteğine yoruyor.

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UZUN YILLAR TARAFSIZ

Önceki yıllarda tüm siyasi kamplara eşit bağışlar yapan Musk, Trump’a suikast girişiminin ardından fikrini değiştiriyor. Musk’ın, Trump’ın devlet harcamalarını planlayacak komisyonun başına geçmesi teklifine istekli yaklaşması ise “ihale peşinde mi” sorusunu kuvvetlendiriyor. Her iki yazarın analizinde de Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasının ABD’nin bazı istihbarat ajanslarına ve Pentagon’a hizmet sağladığı, ayrıca NASA’nın temel operasyonlarını yürüttüğüne dikkat çekiliyor. Tesla ise elektrikli araç üretiminde vergi indirimi ile şarj istasyonları için devlet sübvansiyonu alıyor. Her iki şirket de ABD hükümetiyle olan sözleşmelerinden 15 milyar dolar gelir elde etti.

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HER GÜN 1 MİLYON DOLAR HEDİYE

Donald Trump’ın devlet harcamalarını düzenleyecek bir komiteye başkanlık teklifine sıcak bakan Elon Musk, Trump kampanyası için de kesenin ağzını açtı. Kampanyaya yaptığı 75 milyon dolarlık bağışa ek olarak, geçtiğimiz günlerde 5 Kasım’a kadar America PAC grubunun “fikir özgürlüğü ve silahlanma hakkını savunan” dilekçesine imza veren salıncak eyaletlerden her gün bir kişiye çekilişle 1 milyon dolar vereceğini açıkladı. Musk’ın bu kampanyasının seçim kurallarını ihlal edebileceği de söz konusu. Çılgın fikirleri ve siyasete alışılmadık derecede bulanmasıyla dünya gündemini meşgul eden Musk, Donald Trump’ın 5 Kasım’daki seçimlerden galip ayrılması halinde ışıkları üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.