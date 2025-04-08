Dünyanın en zengin şehirleri listesi yayınlandı

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New York'u, 342 bin 400 milyonerle San Francisco ve Silikon Vadisi'nin bulunduğu Bay Area takip etti. Bay Area, son 10 yılda yüzde 98'lik büyüme kaydederek 82 milyardere ulaşarak teknoloji zenginliğinin merkezi haline geldi. ABD, ilk 50 şehir arasında 11 şehirle listedeki liderliğini korurken, Çin ise 6 şehirle ikinci sırada yer aldı.

ABD'de Scottsdale yüzde 125, West Palm Beach yüzde 112 artışla milyoner sayısını ikiye katlayan şehirler arasında bulunuyor. Miami, Washington DC ve Austin de yüzde 90'a varan büyüme oranlarıyla dikkat çekti.

Londra, 2024'te 215 bin 700 milyonerle 6. sıraya geriledi. Son 10 yılda yüzde 10'dan fazla düşüş yaşayan şehir, listedeki en belirgin gerileme gösteren metropollerden biri oldu.

Moskova ise yüzde 25'lik düşüşle 40. sırada yer alıyor. Her iki şehir de son dekadda zengin nüfusun azaldığı tek büyük merkezler olarak öne çıktı. Tokyo, 292 bin 300 milyonerle listede 3. sıraya yerleşti. Japonya'daki Nikkei 225 endeksinin toparlanması, şehrin bu konumunu korumasında etkili oldu. Singapur ise 242 bin 400 milyonerle 4. sırada bulunurken, Los Angeles 220 bin 600 milyonerle Londra'yı geride bırakarak 5. sıraya yükseldi.

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'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR VARLIK MERKEZİ'

Rapora göre, Türkiye genelinde 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunuyor. İstanbul, 15 bin milyoner, 58 centi-milyoner ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki toplam likit servet 945 milyar dolar seviyesinde olup, kişi başına düşen servet 11 bin 200 dolar olarak hesaplandı.

Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, Türkiye'nin yatırım yoluyla oturum programlarına artan ilgiye dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, uluslararası yatırımcılar için sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam ve varlık merkezi. İstanbul, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş kapısı ve yatırımcılar için giderek daha cazip bir merkez haline geliyor."