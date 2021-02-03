DünyanIN en zengin insanından flaş karar: Koltuğu bırakıyor

Jeff Bezos, Amazon'da CEO'luğu bırakacağı haberini personele attığı e-posta ile verirken, şirkette üçüncü çeyrek itibarıyla İcra Başkanlığı görevini üstleneceğini ifade etti.

Amazon'un önemli girişimleriyle ilgilenmeyi sürdüreceğini belirten Bezos, hayırseverlik işlerine, uzay ve basın projelerine daha çok vakit ayıracağını söyledi.