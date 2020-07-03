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BBC Türkçe
Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti rekor kırdı

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti rekor kırdı
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Dünyanın en zengin insanı, Amazon şirketinin patronu Jeff Bezos'un serveti yaklaşık 172 milyar dolara ulaştı. Bezos'un Amazon çalışanlarına yarım milyar dolar teşekkür ikramiyesi dağıtacağı açıklandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti, MacKenzie Bezos'la boşanmadan önceki seviyesini de geçerek rekor kırdı.

Boşandıktan sonra soyadını değiştirmeyen MacKenzie Bezos da 57 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 12'nci kişisi olarak yer aldı.

Çift, 25 yıllık evliliğin ardından Nisan 2019'da boşanmıştı. Boşanma anlaşmasıyla MacKenzie Bezos, çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'ini almıştı.

Bu, Amazon hisselerinin yüzde 4'üne tekabül ediyordu. MacKenzie Bezos'un servetinin bu yıl 20 milyar dolar arttığı belirtiliyor.

Jeff Bezos ise Amazon'un hisselerinin yüzde 12'sine sahip. Amazon hisseleri, koronavirüs salgınında internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla yüzde 56 değer kazandı.

Çalışanların iş güvenliği ve ödemeler konusunda eleştirilerle karşı karşıya olan Amazon, bu hafta depolarında görev yapan personeline yarım milyar dolar ikramiye dağıtacağını duyurdu.

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