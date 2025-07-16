Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu trafik kazasında öldü: 114 yaşındaki 'Sarıklı Kasırga'ya veda

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Jalandhar Emniyet Müdürü Harvinder Singh Virk, kazanın ardından hastaneye kaldırılan Singh'in kafa ve kaburga yaraları nedeniyle kurtarılamadığını belirtti. Virk, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın izini sürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yetkililer, kazaya tanık olan bir kişinin ifadesine başvurduklarını belirtti. Yaşamını yitiren Singh'in 114 yaşında olduğu kaydedildi.

Singh'in 1911 yılında Hindistan'ın kırsal kesiminde doğduğu ve daha sonra İngiltere'ye yerleştiği biliniyor.

Fauja Singh, 89 yaşında maraton koşmaya başlayarak "Sarıklı Kasırga" unvanını kazanmıştı. Eşi ve oğlunun vefatının ardından sporla hayata tutunan Singh, dokuz farklı maratonu tamamlamayı başarmıştı.

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100 YAŞ ÜSTÜNDE MARATON TAMAMLAYAN İLK SPORCUYDU

2003 yılında Toronto Waterfront Maratonu'nda 5 saat 40 dakikalık kişisel rekorunu kıran sporcu, 2011'de aynı yarışı 8 saat 11 dakikada bitirerek 100 yaş üstünde maraton tamamlayan ilk kişi olmuştu. Singh'in bu başarısı, doğum belgesi bulunmadığı için Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi olarak tanınmamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Singh'in vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir azme sahip efsanevi bir atleti kaybettik" dedi.

Singh, 102 yaşında verdiği bir röportajda, "Koşmak beni hayata bağladı. Tüm acılarımı unutmamı sağladı" diye konuşmuştu.

LONDRA OLİMPİYATLARI'NDA MEŞALE TAŞIMIŞTI

Fauja Singh, 2012 Londra Olimpiyatları'nda meşale taşımıştı. Hindistanlı sporcu, son yarışını ise 2013 yılında Hong Kong'da düzenlenen 10 kilometrelik bir koşuda tamamlamıştı.

Çocukluğunda bacaklarındaki güçsüzlük nedeniyle beş yaşına kadar yürüyemeyen Singh, ilerleyen yıllarda spor sayesinde fiziksel olarak güçlenmişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 100. doğum gününde Singh'e kutlama mektubu göndermişti.

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Singh, bir röportajında koşu ayakkabılarına olan sevgisini, "Onlarsız bir hayat düşünemiyorum" sözleriyle dile getirmişti.