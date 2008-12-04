Dünyanın en yaşlı kedisi 100 yaşında

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Adı Mischief. Yani Türkçe’si ile Haylaz. İşte bu dünyanın en yaşlı kedisi ve de ’Haylaz’ı dün tam 100 yaşına bastı.

100 yaş tabii Haylaz’ın insan yaşına karşılık gelen ömür süresi. Haylaz’ın kedi yaşı ise 27. Guinness Rekorlar Kitabı da Haylaz’ın dünyanın en yaşlı kedisi olduğunu onayladı.



Bir önceki en yaşlı kedi 29 yaşında ölmüştü. İngiliz sahipleri Chris ve Donna Thorne, Haylaz’ın 100 yaşına basmasına rağmen halen ’adının hakkını verdiğini’ söylüyor.



Thorne çifti Haylaz’ı 1981’de henüz yavruyken bir dostlarından almışlar. İngiliz çift 20 aylık bebeklerinin bile Haylaz’ı çok sevdiğini söylerken bir de acı gerçeği dile getiriyor.



Yani yaşlı kedinin ölümü durumunda bebeklerinin travmaya uğramaması için Haylaz’ın bir benzerini almaları gerektiğini. Dünyanın bugüne kadar bilinen en yaşlı kedisi ise 1967-2005 yılları arasında yaşayarak 38 gibi inanılmaz bir yaşa erişen Teksaslı Creme Puff’tu.