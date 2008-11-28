Dünyanın en yaşlı kadını 115 yaşında öldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı kadını Edna Parker, 115 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı kadını unvanını bir yıldan uzun süredir elinde tutan Parker'ın Indiana eyaletinin Shelbyville kentinde kaldığı huzurevinde dün yaşama veda ettiği belirtildi.



20 Nisan 1893'te Indiana'da doğan Parker, Japon Yone Minagawa'nın ölümünden sonra dünyanın en yaşlı kadını unvanını almıştı.



Hayatı boyunca alkollü içki ya da sigara içmemesine karşın uzun yaşamanın sırrı konusunda ip uçları vermeyen Parker, unvanını elde ettiğinde düzenlenen partide verdiği "daha çok eğitim" tavsiyesiyle hatırlanıyor.



Parker'ın ölümünden sonra dünyanın en yaşlı kadını unvanının, 10 Eylül 1893'te doğan Portekizli Maria de Jesus'a geçtiği kaydedildi.