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Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 119 yaşına girdi

#Japonya#Dünyanın En Yaşlı İnsanı#Dünya
Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 119 yaşına girdi

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2019 yılında “dünyanın en yaşlı insan” unvanını alan Kane Tanaka, 119 yaşına girdi.

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Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul Edilen Japon Kane Tanaka, yeni yaşını kutladı. Büyük torunu Junko Tanaka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Kane Tanaka’nın 119 yaşına girdiğini duyurdu.

Fukuoka eyaletinde bulunan bir bakımevinde yaşayan Tanaka için doğum günü partisi organize edildi. Tanaka, doğum gününde, büyük torunun paylaşım yapmasıyla çok sayıda kullanıcıdan doğum günü mesajları aldı. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2019 yılında “en yaşlı insan” unvanını alan Tanaka, hafızasını korumak için sayı yapbozları çözüyor.

1903 yılında dünyaya gelen Tanaka, önemli tarihi olaylara da şahitlik etti. Tanaka, İkinci Dünya Savaşı ve 1918 yılındaki İspanyol Gribini atlattı.

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#Japonya#Dünyanın En Yaşlı İnsanı#Dünya

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