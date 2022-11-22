Dünyanın en yaşlı bebekleri! Geçtiğimiz ay doğdular ama 30 yaşındalar....

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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadın 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebek dünyaya getirerek yeni bir rekora imza attı.

EMBRİYOLAR 22 NİSAN 1992'DE DONDURULMUŞTU

Lydia ve Timothy Ridgeway isimli ikiz bebekler 31 Ekim'de dünyaya geldiler. Ancak ismi açıklanmayan donör, embriyoları 22 Nisan 1992'de vermiş ve embriyolar sıfırın altında 200 derecede dondurulmuştu.

Yani bebekler 30 yıldır onları seçecek aileyi bekliyordu...

Bebeğin anne-babası, Philip ve Rachel, hali hazırda 4 çocuğa sahipti ancak bağışlanan embriyoları kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmaya karar verdiler.

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ABD Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne (NEDC) gittiklerinde uzun süredir bekleyen embriyolardan birini tercih etmek isteyen çift CNN'e yaptıkları açıklamada, "Biz sadece uzun süre bekleyenlerden birini almak istedik. Dünyadaki en uzun süre donmuş olan embriyoları alıp rekor kıracağımızı bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.



Philip, Rachel ve çocukları

Bebeklerin babası Philip CNN'e söz konusu durumun akıllara durgunluk verdiğine dikkat çekerek, "Bir bakıma onlar en küçük çocuklarımız olsalar da en büyüklerimiz.” dedi.

"EVLAT EDİNDİĞİNİZ ÇOCUĞU DOĞURMA FİKRİ HARİKA"

Dondurulmuş embriyoları kullanmak ABD'de 'embriyo evlat edinme' olarak da isimlendiriliyor.

Anne Rachel The Post'a yaptığı açıklamada evlat edindiği bir çocuğu dünyaya getirme fikrinin harika olduğunu vurguladı ve "Bu sürece girdiğimizde, çok uzun süredir bekleyen embriyoları seçmek istedik. Gözden kaçırıldıkları için bir yuvaya ihtiyaç duyan embriyoları arıyorduk." dedi.

Dondurulmuş embriyolarla çocuk sahibi olmaya 2020 yılında karar veren çift, yaklaşık 30 yıl önce dondurulan 5 embriyo seçti ve bu embriyolardan 3'ü süreçten sağ çıktı. Anne rahmine nakil edilen 3 embriyo ikiz gebelikle sonuçlandı.



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Başarılı bir doğumdan sonra ikiz bebekler 30 yıl gecikmeli olarak dünyaya geldi. Timothy doğduğunda yaklaşık 3, Lydia ise yaklaşık 2.5 kiloydu.

Canlı doğumla sonuçlanan donmuş embriyolar için en eski rekor, 2020 yılında, 25 yıl boyunca dondurulmuş bir embriyodan dünyaya gelen Molly Gibson ile kırılmıştı.