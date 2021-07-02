Dünyanın en ünlü ressamının tablosu... 50 yıl boyunca dolapta saklanmış!

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya atfedilen karma bir resim, ABD'nin Maine eyaletindeki bir evde 50 yıl boyunca dolapta kaldıktan sonra satıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Massachusetts merkezli John McInnis Auctioneers galerisi, "Le Tricorne" adlı tablonun cumartesi günü satıldığını doğruladı.

40 x 40 santimetre boyutlarındaki resimde 1919 tarihli imza bulunuyor. New York Tarih Kurumu, resmin Picasso'nun Londra'da sahne alan, aynı adlı bale için hazırladığı sahne perdesiyle benzerliğinden ötürü ressama ait olduğuna inanıyor. Perde ise 2015'ten bu yana New York'ta sergileniyor.

Çevrim içi mezat platformlarından "liveauctioneers.com" web sitesi, resmin satış fiyatının 150 bin dolar olduğunu, buna ek olarak tablo bedelinin yüzde 24'ü kadar da alıcı ödemesi olduğunu bildirdi. Alıcı ve satıcı ismi vermeyen Platform, satıcının büyük halasından babasına miras kalan resmin, evin dolabında bulunduğunu belirten açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Bu tablo, büyük halamın sahip olduğu bir evde bulundu. 50 yıl boyunca bir dolapta saklanan bu dahil birkaç tablo, önce babama sonra da bana kaldı." ifadelerine yer verildi.

Alıcının, Picasso'nun oğlunun yönettiği " The Claude Picasso Administration" ile tabloyu doğrulamak için en az 120 günü olacak.



POLİS HER YERDE ARIYORDU: PAHA BİÇİLEMEYEN TABLOLAR BULUNDU!

Yunanistan'da yıllardır kayıp olan ve dünyanın en büyük ressamlarından olan Pablo Picasso'ya ait oldukları açıklanan tablonun bulunduğu açıklandı.

Yunanistan'da 2012'de Atina Ulusal Resim Galerisi'nden çalınan Pablo Picassotablosunun bulunduğu bildirildi.

Atina Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tablosunu bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde bulunan bir vadi yatağına baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında bu iki eserin paketlenmiş şekilde bulunduğu kaydedilirken, olaya ilişkin 49 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve şüphelinin sorgu sırasında hırsızlık suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.

Tablolar, 9 Ocak 2012'de Ulusal Galeri'deki büyük tadilat başlamadan 1 gün önce çerçevelerinden alınarak çalınmışlardı. Picasso ve Mondrian’ın tablolarının yanı sıra bir İtalyan ressamın tablosunu da çalan hırsızlar 9 yıldır aranıyordu.

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