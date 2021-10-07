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Dünyanın en ünlü mafya babası Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak

#Al Capone#ABD#Mafya Babası
Dünyanın en ünlü mafya babası Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak

Hayatı birçok romana, filme ve belgesele konu olan dünyanın en ünlü mafya babasının eşyaları satışa çıkıyor. ABD'de bir müzayede evinin satışa çıkardığı özel eşyalar arasında Capone'un silahı bile var!

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ABD’nin California eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık arttırmayla satılacağını açıkladı.

Capone’un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.

Dünyanın en ünlü mafya babası Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak

Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone’a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak. Al Capone Mülkü’ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi’nden oğlu Sonny Capone’a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.

Al Capone’un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı “AL” yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.

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#Al Capone#ABD#Mafya Babası