Dünyanın en ünlü ajanlarından George Blake'in sarsıcı cenaze görüntüleri

George Blake İngiltere'de ülkesine ihanet ettiği için 42 yıl hapis cezası aldı ama hapishaneden firar etmeyi başardı. Babası Türk asıllı olan çifte casusun ölüm haberini, Rus Dış İstihbarat Servisi verdi. Cenazesine onlarca Rus yetkili katıldı.

İngiliz gizli servisi MI6'da çalışırken Sovyetler Birliği'ne bilgi veren ve yaklaşık 600 ajanın ölümüne neden olduğu öne sürülen George Blake, 1966'dan bu yana Moskova'da yaşıyordu.

Eski adıyla KGB olan SVR dış istihbarat teşkilatı sözcüsü Sergey Ivanov, yaptığı açıklamada "Acı haber geldi, efsanevi George Blake hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Blake'in kalbinin durduğu ve yaşlılıktan öldüğü bildirildi.

Ünlü casus, Moskova yakınlarındaki kır evinde saklanmıştı ve bu, onu koronavirüsten koruma çabaları için Rus Dış İstihbarat Servisi'nin bir armağanıydı.



Soğuk Savaş döneminin en ünlü çifte ajanı olarak anılan George Blake, Moskova'da kendisi için düzenlenen askeri cenaze töreniyle toprağa verildi.



Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 2007'de Rus Dostluk Nişanı alan Blake, "Mutlu ve şanslı bir insanım" demişti.

42 YL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Blake, 1961'de Londra'da İngiliz sırlarını Sovyetler Birliği'ne yaydığı ve düzinelerce Batılı ajanı ölüme gönderdiği için 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



CIA ve MI6'nın Doğu Berlin'deki iletişim sistemlerini dinleme çabasının suya düşmesi ve CIA'e çalışan KGB ajanı P. S. Popov'un tutuklanıp idam edilmesinden sorumlu tutuluyordu.



1966'da İngiltere, Dünya Kupası'nı kazandıktan kısa bir süre sonra, Londra'da tutulduğu hapishanenin duvarına tırmanarak firar etti. Kaçak hayatı yaşayan çifte ajan George Blake, önce Doğu Berlin'e ardından da Moskova'ya geçti.



KGB'nin albay rütbesi ve emekli maaşı verdiği Blake, uzun yıllar Moskova'daki villasında yaşadı. Blake, geçtiğimiz yıllarda Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'ya yaptığı açıklamada yaptıklarından hiç pişman olmadığını söylemişti.

Rusya'nın yabancı istihbarat servisi Blake'in ölümü ile ilgili olarak "ülkemize karşı samimi bir sevgisi vardı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

1922 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde George Behar ismiyle doğan Blake'in babası, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler adına savaşarak İngiltere vatandaşlığı alan bir İspanya Yahudisiydi.

Blake'in kendisi de İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda'daki direnişe katılmış ve sonrasında Cebeli Tarık'a kaçmıştı. Burada geçmişi nedeniyle kendisine istihbarat ajanlığı teklif edilmişti.

42 AJAN

1990 yılında BBC'ye konuşan George Blake, tahminlerine göre 500'den fazla batılı ajanın açığa çıkmasına katkı verdiğini söyledi. Verdiği bilgiler nedeniyle 42 ajanın hayatını kaybettiği suçlamasını ise reddetti.

Çifte ajan olarak Sovyetler Birliği adına çalışan Blake'in kimliği, Batı'ya iltica eden Polonyalı bir istihbarat subayının verdiği bilgilerle açığa çıkmıştı.

Blake çıkarıldığı mahkemede, Sovyetler Birliği adına bilgi paylaşımı yaptığını kabul etmişti.

11 Kasım'da 98'inci yaşını kutlayan Blake 'İngiltere'nin en yaşlı haini' olarak adlandırılıyordu.









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