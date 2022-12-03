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Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor!

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#Abd#Zayıflama Hikayeleri#Ağır Yaşamlar
Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 12:51

ABD'de yaşayan Christina Phillips 22 yaşında katıldığı 'ağır yaşamlar' programı ile tanındı. O sıralar 317 kilo olan kadın geçirdiği ameliyat ve azmi sayesinde bambaşka birine dönüştü. İşte Christina'nın ilham veren öyküsü...

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ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan dünyanın en şişman kadınlarından biri geçirdiği değişimle görenleri hayrete düşürüyor.

"İÇİNDE OLMAK İSTEMDİĞİM BU BEDENDE SIKIŞIP KALDIM"

Christina Phillips isimli kadın, ilk olarak 2012 yılındaki ağır yaşamlar isimli televizyon programına katıldı. Yaklaşık 317 kilo olan kadın "İçinde olmak istemediğim bu bedenin içinde sıkışıp kaldım" dedi ve yapımcılardan yardım istedi.

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor

ODALAR ARASINDA GEÇERKEN BİLE NEFESSİZ KALIYORDU

Programda salondan yatak odasına yürümenin onu nefessiz bıraktığını anlatan kadın, aşırı kilosu nedeni ile iki yıldan fazla süredir evinden çıkamadığını ve tüm yaşamının annesi ile babasına bağımlı olduğunu itiraf etti.

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MEŞHUR DOKTOR YOUNAN NOWZARADAN'A BAŞVURDU

Aşırı yeme arzusu nedeni ile diyet yapamayan, aksine daha çok fast fooda yönelen genç kadın programa katıldığı sırada henüz 22 yaşındaydı.

Kilo verme konusunda o kadar çaresiz bir duruma gelmişti ki, Dr. Younan Nowzaradan, ya da hastalarının ona seslendiği şekliyle 'doktor Now'a başvurdu.

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor

226 KİLO VERDİ

Sosyal medyada 'kilo düşmanı' olarak tanınan doktor Nowzaradan kadına kilo vermeye başlamadığı takdirde ameliyatın hiçbir işe yaramayacağını söyledi. Bu da Christina beklenen etkiyi yarattı.

Çok daha iyi bir motivasyonla diyete ve egzersize başlayan kadın, bir süre sonra mide bypass ameliyatı geçirdi ve tüm bu süreçte tam 226 kilo verdi.

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor

ŞİMDİLERDE 83 KİLO AMA KORKULARI DEVAM EDİYOR

Kilo verme macerası devam eden Christina şu anda 83 kilo. Kendisi gibi kilo vermek isteyen insanlara ilham kaynağı olmak isteyen genç kadın sürekli eski ve yeni halinin fotoğraflarını paylaşıyor.

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Yeni görüntüsüne rağmen, ameliyattan sonra verdiği kiloları geri almaktan korkan Christina bu nedenle pisikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Akıl sağlığımı korumak için terapiye başladım. Ne zaman tartıda bir kaç kilo fazla görsem çıldırıyorum ve birkaç gün yemek yemeyi bırakıyorum. Bu durumu nasıl değiştireceğim bilmiyorum" diyor.

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi... Şimdi onu görenler tanıyamıyor

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Yakın zamanlarda Facebook üzerinden ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Christina, "Artık nefesim kesilmeden hareket edebiliyorum. Önceki gibi 2,5 metre yürüyüp ölecekmiş gibi olmuyorum. " açıklamasında bulundu.

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