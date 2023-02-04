Dünyanın en sessiz odası! Kimse bir saatten fazla kalamadı

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Sessizlik zaman zaman hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey, ancak dünyanın en sessiz odasında kaldığınızda bu durum sizi delirtecek bir noktaya getirebilir.



GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ! DÜNYANIN EN SESSİZ YERİ



Microsoft'un 2015 yılında Redmond'daki genel merkezi içinde inşa ettiği bu oda -20.6 desibel ile 'gezegendeki en sessiz yer' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.



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Microsoft çalışanları bu odada elektronik cihazları dinliyor, elektrik akımı geçerken kapasitörlerin elektronik devre düzeneğinde yol açtığı titreşimleri tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca klavyede her tuşun belli bir sesi vermesi için ayarlar bu odada yapılıyor; mikrofon ve hoparlörler burada deneniyor.

Peki -20.6 desibel bizim için ne ifade ediyor? Bu rakamı daha iyi anlayabilmek için öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, insanın duyma sınırı 0 desibeldir, ancak kulağımızın duymuyor olması hiç ses olmadığı anlamına gelmiyor, işte negatif değerler bu yüzden vardır. Örneğin oda sıcaklığında hava moleküllerinin çarpışması -24 desibel ses çıkarır.olarak da bilinen bu odada bir saatten fazla kalmaya şimdiye kadar kimse dayanamadı. İçeri girenler kendi tükürüklerini yutmanın bile inanılmaz gürültülü geldiğini ve bir noktadan sonra başlarının döndüğünü anlatıyor.Geleceğin teknolojik cihazlarının yapıldığı bu oda dışarıdaki sesi engellemesi için altı kat beton duvar içinde yer alıyor.olarak tanımlanabilecek bu yapıda tüm duvarlar 30 cm kalınlığında, bu sayede 110 desibellik ses engellenmiş oluyor.

HER ŞEYİ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ



BBC'de yer alan habere göre küp şeklindeki odanın kenarları 6,36 metre uzunluğunda. Tüm yüzeyleri 1,2 metrelik ses emici süngerle kaplı. Böylece sesin duvarlara çarpıp yankı yapması engellenmiş oluyor. Kapıların çerçevesinde de özel izolasyonlar bulunuyor. Havalandırmadan, kablo girişlerine, yangın söndürme teçhizatına kadar her şey özel tasarlanmış.



Yankısız odanın en çok konuşulan özelliği hiçbir şey duymamanız değil, diğer tüm dış sesler ortadan kalktığı için kendi bedeninizi duyabilmeniz.Odaya girip kapıyı kapattıktan kısa bir süre sonra kendi kalp atışınızı duymaya başlıyorsunuz, bundan birkaç dakika sonra kan akışınızı ve kemiklerinizin nasıl gıcırdadığını duymanız mümkün. Odaya girenler, dış dünyadan hiçbir ses gelmediğinde, mutlak sessizliğin yavaş yavaş kulaklarınızda dayanılmaz bir çınlamaya dönüştüğünü anlatıyor.Öte yandan Minneapolis'teki Orfield Laboratuvarlarında inşa edilen yeni bir oda Guinness Dünya Rekorları'na başvuruda bulundu. Oda -24 desibel ile 'yankısız odanın' rekorunu kırmayı planlıyor.