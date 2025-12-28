×
Dünyanın en pahalı okulu

Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en pahalı okulu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 07:00

MEZUNLARI arasında krallar ve süper zengin ailelerin çocukları da bulunan İsviçre’deki Le Rosey okulu dünyanın en pahalı okulu olarak biliniyor.

1880 yılında kurulan Le Rosey’nin Cenevre ve Lozan arasında iki kampusu bulunuyor. Birincisi Rolle’deki 14’üncü yüzyıldan kalma Rosey şatosu. Noel sonrasında öğrenciler eğitime Gstaad’daki kayak merkezindeki kampüste devam ediyor.

Okulda kayaktan, yogaya birçok konuda öğrencilere kendini geliştirme imkanı sunuluyor. Eski İspanya Kralı Juan Carlos, eski Mısır Kralı 2’nci Fuad, Belçika Kralı 2’nci Albert’ın da mezunları arasında bulunan eğitim kurumu bu nedenle ‘Kralların Okulu’ diye de biliniyor. Okulun yıllık ücreti ise yaklaşık 8.7 milyon TL.

