Dünyanın en pahalı kitabı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Michelangelo’nun yaşamı ve eserlerini anlatan el yapımı ’Michelangelo: La Dotta Mano’ (Michelangelo: Usta El) adlı eser tam 100 bin dolara 20 tane alıcı buldu.

28 kilo ağırlığındaki kitabın cildi kadife ve mermerden yapılmış. İtalya’da basılan kitabın ilk alıcısı ise New York Halk Kütüphanesi oldu.



Kitabın yayıncısı Marilena Ferrari, "Onu yaptım çünkü ben bir çılgınım" diye konuştu.



Kitabın her bölümünün elle yapımı tam 6 ay sürmüş. Mermer cilt, İtalya’daki Metropolitan Operası’nın perdeleriyle aynı olan kırmızı kadifeden yapılmış.



Kitabın yapımına ilham veren fikir ise internet yüzünden ölen Rönesans kitap ruhunu yeniden canlandırmak.



