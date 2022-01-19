Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Araçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı 2 bin kişi kurtarıldıAraçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Galibiyete rağmen o isme yüklendi Berabere bitmesi için çok uğraştı...Galibiyete rağmen o isme yüklendi! "Berabere bitmesi için çok uğraştı..."#Beşiktaş
2.6 milyar lira ceza kesilmişti Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı2.6 milyar lira ceza kesilmişti! Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı#Rekabet Kurulu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

#İtalya#Villa Auora#Açık Artırma
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

İtalya’nın başkenti Roma'da 16. yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilerek açık arttırmaya çıkarılan “Villa Aurora” satılamadı. Villa, Nisan ayında fiyatı yüzde 20 düşürülerek tekrar açık artırmaya sunulacak.

Haberin Devamı

İtalya’nın başkenti Roma’da 16.yüzyılda inşa edilen ve İtalyan bir aileye ait olan Villa Auora, ülkede "asrın müzayedesi" olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada Villa Auora’nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık arttırmaya bugüne kadar teklif verilmediği duyuruldu. Villanın 7 Nisan'da açılış fiyatının yüzde 20 düşürülerek 282 milyon 600 bin euroya satışa sunulacağı belirtildi.

Villa Aurora'nın satışı tamamlanırsa dünyanın en pahalı evlerinden biri olacağı belirtilirken, villanın bu kadar değerli olması, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597 tarihli freskini barındırmasından kaynaklanıyor.

Haberin Devamı

Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

Ayrıca İtalyan basınında villanın talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı'nın da yer aldığı ifade ediliyor.

Ülkede, İtalyan tarihi ve kültürünün önemli bir mirasının yabancılara satılması ihtimali de tepki çekti. Villanın satışına karşı çıkan bazı İtalyanlar, sosyal medya platformları üzerinden "S.O.S. Kültür Satışta" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Satışa karşı çıkanlar, villayı Kültürel Kültür Bakanlığının almasını istiyor. Ancak Bakanlığın villayı satın alması için yıllık bütçesinin yaklaşık dörtte birini bu satışa ayırması gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Villa Auora#Açık Artırma

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

#Koronavirüs