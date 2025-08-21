×
Dünya Haberleri

Dünyanın 'en merhametli yargıcı' Frank Caprio hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Frank Caprio#Yargıç
Dünyanın en merhametli yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 09:44

Dünyanın 'en merhametli yargıcı' olarak bilinen Frank Caprio, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Sosyal medyada paylaşılan videoları ile gönüllere taht kuran yargıç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan videoları ile dünyanın sevgisini kazanan ABD'li yargıç Frank Caprio, aralık 2023'ten bu yana mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

Ailesi, duruşmalarda gösterdiği "şefkatli ve nazik" tavırlarıyla tanınan Caprio'nun ölüm haberini, sosyal medyada yaptıkları paylaşım ile duyurdu.

Dünyanın en merhametli yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti

88 yaşında, ABD'nin Rhode Island eyaletinde hayatını kaybeden Caprio’nun ölümüne ilişkin ailesi, “Pankreas kanseriyle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından huzur içinde hayata veda etti. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede ve arkadaş olarak hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

Caprio, son olarak sosyal medyada paylaşım yapmış ve “Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, tekrar hastanedeyim ve dualarınızda beni hatırlamanızı rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en merhametli yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti

DÜNYANIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Providence Belediye Mahkemesi’nin başyargıcı olarak uzun yıllar görev yapan Caprio, televizyonda yayınlanan “Caught in Providence” programında verdiği kararlar ile tanınıyordu.

Caprio, kariyeri boyunca sergilediği samimi tavrı ve esprili yaklaşımıyla fenomen haline gelirken empatisi ve adalet anlayışıyla sadece ABD’de değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurdu.

Dünyanın en merhametli yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti

Türkiye'de "babacan yargıç" olarak bilinen Caprio, 2017’de 15 milyondan fazla, 2022’de ise 500 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

Rhode Island Valisi Dan McKee, 60 yıl boyunca Joyce E. Caprio ile evli kalan ve 5 çocuğu ile 7 torunu olan Caprio için, “Sadece halka hizmet etmekle kalmadı, aynı zamanda onlarla insani bir bağ kurdu. Adaleti insanlıkla harmanlayarak bir sembol haline geldi” ifadelerini kullandı.

#ABD#Frank Caprio#Yargıç

