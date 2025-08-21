Dünyanın 'en merhametli yargıcı' Frank Caprio hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Sosyal medyada paylaşılan videoları ile dünyanın sevgisini kazanan ABD'li yargıç Frank Caprio, aralık 2023'ten bu yana mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

Ailesi, duruşmalarda gösterdiği "şefkatli ve nazik" tavırlarıyla tanınan Caprio'nun ölüm haberini, sosyal medyada yaptıkları paylaşım ile duyurdu.

88 yaşında, ABD'nin Rhode Island eyaletinde hayatını kaybeden Caprio’nun ölümüne ilişkin ailesi, “Pankreas kanseriyle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından huzur içinde hayata veda etti. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede ve arkadaş olarak hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

Caprio, son olarak sosyal medyada paylaşım yapmış ve “Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, tekrar hastanedeyim ve dualarınızda beni hatırlamanızı rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYANIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Providence Belediye Mahkemesi’nin başyargıcı olarak uzun yıllar görev yapan Caprio, televizyonda yayınlanan “Caught in Providence” programında verdiği kararlar ile tanınıyordu.

Caprio, kariyeri boyunca sergilediği samimi tavrı ve esprili yaklaşımıyla fenomen haline gelirken empatisi ve adalet anlayışıyla sadece ABD’de değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurdu.

Türkiye'de "babacan yargıç" olarak bilinen Caprio, 2017’de 15 milyondan fazla, 2022’de ise 500 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

Rhode Island Valisi Dan McKee, 60 yıl boyunca Joyce E. Caprio ile evli kalan ve 5 çocuğu ile 7 torunu olan Caprio için, “Sadece halka hizmet etmekle kalmadı, aynı zamanda onlarla insani bir bağ kurdu. Adaleti insanlıkla harmanlayarak bir sembol haline geldi” ifadelerini kullandı.