Dünyanın en küçük kalp pili: Pirinç tanesi daha büyük

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ABD’li bilim insanları, pirinç tanesinden daha küçük olan ve vücuda enjekte edilebilen dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdiklerini duyurdu.

Yeni geliştirilen ve yalnızca 1 milimetre kalınlığında, 3,5 milimetre uzunluğundaki kablosuz kalp pili, bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük. Cihaz, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor. Yama, düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğinde, ışık sinyalleri göndererek kalp piline hangi ritmi uyaracağını bildiriyor.

Bilim insanları, gelecekte insanlarda test edilmesi planlanan kablosuz kalp pilini "çığır açan bir buluş" olarak nitelendirdi.

Çalışmanın yazarı, ABD Northwestern Üniversitesi’nden Prof. John Rogers, kalp pilinin 2 ila 3 yıl içinde insanlarda test edilmeye başlanabileceğini belirtti.

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Bu yenilikçi cihazın, tıp dünyasında diğer alanlardaki gelişmelere de ilham verebileceği ifade edildi.