Dünyanın en kötü insani krizine yol açmıştı...Türkiye şimdi de Sudan'daki savaş için devreye giriyor!

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AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'da "dünyanın en kötü insani krizi"ne yol açan çatışmaları bitirmek için, Türkiye'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı.

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN DEVREYE GİRMESİNİ TEKLİF ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El-Burhan ile 13 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede Sudan'da "sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması" ve "BAE ile arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi" için Türkiye'nin devreye girmesini önermişti.

El-Burhan ise Türkiye'nin Sudan'a olan desteğine övgüde bulunarak, bölgede barış ve istikrara yönelik çabalarını ve bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok konuyu başarıyla ele almasından dolayı tebrik etmişti.

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Sudan'da ordu ile HDK arasındaki savaşın durdurulması için Türkiye'nin her türlü rolünü memnuniyetle karşıladığını belirten Burhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin Sudan halkını ve tercihlerini destekleme konusundaki tutumuna olan güveninin altını çizmişti.



Cumartesi günü de Port Sudan'da El-Burhan ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran arasında bir görüşme gerçekleşti. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" sözlerine ekledi.

BAE DE İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLDUKLARINI DUYURMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), de Aralık ayı sonunda Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda Ankara ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edilmiş ve "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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Açıklamada BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edilmişti.



Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADAKİ GÜÇLENEN ROLÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Afrika Boynuzu'nda önemli bir barış anlaşmasına aracılık ederek Etiyopya ile Somali arasında bir yıldır süren anlaşmazlığın sona ermesine yardımcı olmuştu.

Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi dünya basınında geniş yer bulmuş, Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenadaki güçlenen rolüne dikkat çekmişti.



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Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın güç ve güvenlik açısından uzun vadeli bir strateji izlediğini belirterek, “Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi” demişti.

Erdoğan'ın stratejisinin sonuçlarının Suriye ve Afrika Boynuzu'nda açıkça görüldüğünü belirten Skinner, "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve kıskanılacak bir pozisyona sahip” ifadelerini kullanmıştı.