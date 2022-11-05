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Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler

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#Meksika#Ölüler Günü#Festival
Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Meksika her yıl ekim ayı sonunda kökeni Aztekler’e kadar dayanan çok tuhaf bir festivale ev sahipliği yapıyor. ‘Dia de Muertos’ yani, Ölüler Günü adlı festivalde halk iskelet, kafatası gibi ürkütücü kostümlerle arz-ı endam ediyor. Ancak Cadılar Bayramı’nın aksine bu festivalin amacı korkutmak değil, ölüleri neşeyle anmak...

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Bu sene 31 Ekim-2 Kasım arasında kutlanan festival, başta başkent Mexico City olmak üzere tüm Meksika’da renkli görüntülere sahne oldu. Ölülerin neşeli bir şekilde anılması, hatıralarının yaşatılması için düzenlenen festivalin resmi açılışı 31 Ekim’de düzenlenen geçitle başladı. Ardından küçük büyük, kadın erkek herkes renkli kostümleriyle sokakları doldurdu.

SUNAKLARDA YİYECEKLER

Ölüler Günü’nde geri geldiğine inanılan ruhlar için, birçok yerde yakınları tarafından ‘ofrenda’ adı verilen sunaklar kuruldu. Sunaklara ölenlerin hayattayken sevdikleri yiyecekler, içecekler, eşyalar, aile fotoğrafları, çiçekler ve güzel kokular yerleştirildi. Ayrıca ölen kişinin adının yazılı olduğu şekerden yapılmış kafatasları da sunaklarda yerini aldı.

Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler

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MEZARLIKLAR RENGARENK

Mezarlıklar da kutlamalar çerçevesinde renkli görüntülere sahne oldu. Meksikalılar sevdiklerinin mezarlarını mumlar ve çiçeklerle süsledi. Ayrıca götürdükleri yiyeceklerle piknik yaptı. Yerel sanatçılar şarkılar söyledi, dans gösterileri düzenlendi. Geceyi mezarlıkta geçiren bile vardı.

Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler

 

KAFATASI VE İSKELETLER

Meksikalı karikatürist José Guadalupe Posada’nın yarattığı ‘calacas’ yani iskeletler ve Catrina yani zarif kafatasları bu yıl da vazgeçilmez kostümler oldu. Kadınlar ve çocuklar da rengarenk kıyafetler giydi. Geleneksel dans kostümleri giyen dansçılar da Meksika sokaklarına renk kattı.

Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler

 

AZTEK GELENEĞİ

Kökeni eski Latin Amerika uygarlıklarından Aztekler’e dayanan Ölüler Günü, Cadılar Bayramı’ndan farklı olarak korkutma amaçlı değil. Yerel inanca göre gerçek ölüm unutulduğunda oluyor, festivalin amacı da ölenlerin anısını canlı tutmak. Bu nedenle öbür dünyaya göçenlerin sevdiği kokular, yiyecekler ve eşyaların konulduğu sunaklar yapılıyor.

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Dünyanın en ilginç festivali: Yaşasın ölüler

 

KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ’NDE

UNESCO, 2008 yılında Ölüler Günü’nü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldı.

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#Meksika#Ölüler Günü#Festival

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