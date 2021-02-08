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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

'Dünyanın en güçlü silahını' tanıtmıştı; Kim Jong düşmanlarına gözdağı verdi

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'Dünyanın en güçlü silahını' tanıtmıştı; Kim Jong düşmanlarına gözdağı verdi
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Kuzey Kore, kendisini provoke eden ülkeleri, "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit etti. Ocak ayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninden hemen önce sergilediği yeni silahlarıyla ABD'ye mesaj verdiği konuşulan Kuzey Kore bu kez de ordusunu överek ülkesinin düşmanlarına göz açtırmayacağını iddia etti.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un Kuzey Kore ordusunun kuruluş yılında yayımladığı haberde, "Halkımızın ordusu, her türlü savaşa karşı cevap verebilecek güçlü savaş becerilerine sahip, yenilmez ve güçlü bir ordudur." ifadesine yer verildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin, kendisini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit ettiği aktarıldı.

OCAK AYINDAKİ YENİ FÜZELERİN SERGİLENDİĞİ TÖREN

Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı; Kim Jong düşmanlarına gözdağı verdi

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti.

Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti.

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Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Biden yönetimine karşı bir gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.

Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

 

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı; Kim Jong düşmanlarına gözdağı verdi

TÖREN ABD'YE MESAJ MIYDI?

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, başkent Pyongyang’da düzenlenen askerî geçit törenine ait çarpıcı görüntüler yayınladı. Birçok uzman askerî geçit töreninin 4 yıl aradan sonra koronavirüs salgınına rağmen toplanan İşçi Partisi 8. Kongresi'nin ardından yapılmasını ‘ABD’nin yeni başkanına mesaj’ olarak değerlendirdi.

Dünyanın en güçlü silahını tanıtmıştı; Kim Jong düşmanlarına gözdağı verdi

Kuzey Kore yönetiminin ABD’nin yeni başkanına mesaj vermek istediği askeri geçit töreninde, denizaltılardan atılan yeni balistik füzeler ve diğer birçok yeni askeri ekipman tanıtıldı. Törende koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir alınmaması dünya basınında geniş yer buldu.

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