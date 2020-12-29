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DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

'Dünyanın en güçlü çocuğu'ndan acı haber!

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'Dünyanın en güçlü çocuğu'ndan acı haber!
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Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Jambulat Hatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Jambulat Hatokhov sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Hatokhov’un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

Hatokhov’un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi.

9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Hatokhov’un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

Dünyanın en güçlü çocuğundan acı haber

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