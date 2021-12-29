'Dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados' erken seçime gidiyor!

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396 yıl sonra Birleşik Krallık'tan ayrılan Karayipler'deki ada ülkesi Barbados 30 Kasım'da İngiltere Kraliçesi ile bağlarını koparıp ilk devlet başkanı Sandra Mason'a yetkileri devretmişti.

RİHANNA VE PRENS CHARLES İLE KUTLADILAR

'Dünyanın en genç cumhuriyeti' ünvanını alan ülkenin düzenlediği törene İngiltere veliaht Prensi Charles ve Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katılmıştı.Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna törende Ulusal Kahraman nişanına layık görülmüştü.

Renkli kutlama Barbados artık dünya üzerindeki en genç cumhuriyet! Haberin Tüm Görselleri

19 OCAK'TA ERKEN SEÇİM

2018'den beri başbakanlık görevini yürüten Mia Mottley 19 Ocak'ta erken genel seçim yapılacağını duyurdu.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Mottley, koronavirüs pandemisinin turizm sektörüne verdiği zarara rağmen Barbados'un ekonomisinin toparlandığını belirterek partizan çekişmeleri bir kenara bırakmanın zamanının geldiğini söyledi.



Mottley, seçim kararının açıklandığı konuşmasında Barbados halkını "ortak bir amaç ,tek bir hükümet ve tek bir lider arkasında birleşmeye" çağırdı. Barbados'un "bölünmüş bir ulus" olmasını istemediğini de sözlerine ekledi.

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2023 YILINDA YAPILACAKTI

Mottley, Mayıs 2018 seçimlerini beş yıllık bir dönem için kazanan Barbados İşçi Partisi'nin lideri ve ülkenin ilk kadın başbakanı.

Bir sonraki seçim normalde 2023'e kadar yapılmayacaktı.

Barbados İşçi Partisi, parlamentoda ezici bir çoğunluğuna sahip. 2018 seçimlerinde Barbados parlamentosunun alt meclisindeki 30 sandalyenin tamamını kazandı ve şu anda bu sandalyelerin 29'unu elinde tutuyor.