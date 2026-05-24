Dünyanın en gelişmiş hipersonik füzesi sahneye çıktı: Kiev'e ağır bombardıman

Rusya, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısında nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Oreşnik füzesini kullandı. Uzmanlar tarafından bugüne kadar geliştirilmiş en ileri hipersonik füze sistemlerinden biri olarak tanımlanan Oreşnik’in savaş alanında kullanılması, Batı başkentlerinde geniş yankı uyandırdı.

BATI’DA OREŞNİK ALARMI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca ülke genelinde 90 füze ve 600 SİHA ile yoğun bir hava operasyonu düzenlediği doğrulandı. Açıklamada dikkat çeken en kritik ayrıntı ise Rusya'nın bu saldırıda Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füzesini de devreye sokması oldu. Hava savunma birliklerinin 55 füze ile 549 SİHA’yı imha ettiği belirtilirken, geri kalan mühimmatın ülke genelinde 54 farklı noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, yerel basına verdiği bilgilerde Oreşnik füzesinin hedefinin Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehri olduğunu ifade etti. Füzenin nükleer başlık taşıma potansiyeline sahip olması ve bilinen tüm savunma sistemlerini alt edebilecek hız ve manevra kabiliyeti bulunması nedeniyle saldırı uluslararası kamuoyunda büyük kaygı yarattı. Batılı istihbarat kaynakları, Moskova’nın Oreşnik'i kullanarak hem Ukrayna’ya hem de NATO’ya stratejik bir mesaj gönderdiğini değerlendiriyor.

KİEV’DEKİ SALDIRIDA CAN KAYBI ARTIYOR

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda başkente düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye, yaralı sayısının ise 56’ya yükseldiğini duyurdu. Daha önce bir ölü ve 21 yaralı bilgisi paylaşan Kliçko, sabah saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada saldırıların ardından Kiev’in tüm ilçelerinde hasar meydana geldiğini belirtti. Şevçenkivsky, Dniprovsky ve Podilsky bölgelerindeki konut binalarında yangınlar çıkarken, şehir merkezinde bir okulun bahçesinde de füze enkazının alev aldığı açıklandı.

Kiev şehir askeri idaresi başkanı Tymur Tkachenko, kentin yoğun bir balistik füze saldırısına maruz kaldığını vurgulayarak, "Başkent, yoğun bir balistik füze saldırısına uğradı. Şu anda saldırıdan en az 4 yerin etkilendiği bildiriliyor: Şevçenkivsky, Dniprovsky ve Podilsky bölgeleri. Konut binalarında yangın çıktığı ön bulgular arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: BU KÜRESEL BİR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Oreşnik gibi füzelerin herhangi bir şekilde kullanılmasının küresel çapta emsal oluşturacağı uyarısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Zelenski, "Eğer Rusya'nın bu ölçekte can kaybına yol açmasına izin verilirse, hiçbir anlaşma benzer nefret temelli rejimleri saldırganlıktan ve saldırılardan alıkoyamaz. Dünyadan bir yanıt bekliyoruz ve bu yanıtın olay sonrası değil, önleyici olması gerekiyor. Moskova'ya savaşın genişlememesi için baskı uygulanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Zelenski daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna, ABD ve Avrupa'dan gelen istihbarat verilerine dayanarak Rusya'nın Oreşnik füzesiyle yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğu konusunda uluslararası kamuoyunu uyarmıştı.

PUTİN’İN GÖZÜ PEK: ‘DURDURULMASI İMKANSIZ’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Oreşnik füzesinin ses hızının 10 katından daha yüksek bir hıza ulaştığını ve bu özelliğiyle mevcut hiçbir hava savunma sisteminin onu durduramayacağını dile getirmişti.

Rus liderin bu sözleri üzerine Moskova yönetimi, Oreşnik füzelerini Ukrayna ile birlikte 3 NATO üyesi ülkeye (Litvanya, Letonya ve Polonya) sınır komşusu olan Belarus’a da konuşlandırdı.

KANADA VE BM’DEN TEPKİLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya’nın Kiev’deki sivil hedeflere yönelik saldırısını şiddetle kınayarak Moskova yönetimine çağrıda bulundu. Carney, saldırıların "insan acısını uzattığını ve Rusya'nın bu savaşı kaybedeceği gerçeğini değiştirmediğini" söyledi. Ayrıca Moskova'nın "Ukrayna halkının cesaretini, kararlılığını ve gücünü büyük ölçüde hafife aldığını" ifade eden Carney, Rusya’yı "yasadışı saldırganlık savaşını" derhal durdurmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Ukrayna’nın işgal altındaki doğu bölgesine düzenlenen İHA saldırısının ardından "nerede olursa olsun sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığını" açıkladı. BM, bölgeye erişimin kısıtlı olması nedeniyle ayrıntıları doğrulayamadığını da belirtti.