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Dünyanın en eski tatlısı: Aşure

#Aşure#Tatlı#ANADOLU
Dünyanın en eski tatlısı: Aşure

Aşure, BBC tarafından efsanelere dayanan geçmişi ve temsil ettiği kültürel kodlarla ‘dünyanın en eski tatlısı’ olarak nitelendirildi.

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Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan aşure, İngiliz BBC’nin sayfalarına taşındı. Haberde efsanelere dayanan geçmişi ve temsil ettiği kültürel kodlarla ‘dünyanın en eski tatlısı’ olarak nitelendirilen aşurenin tarihine yer verildi. Aşurenin Nuh Tufanı’na dayanan kökenlerinin anlatıldığı haberde, yapımında kullanılan malzemelerin sağlıklı ve doyurucu olduğu vurgulandı. Aşurenin, Arapça’da 10 anlamına geldiği ve Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10’uncu gününü ifade ettiği ve Alevilik inancında önemli bir yeri olduğu bilgisi paylaşılan haberde, aşurenin Anadolu’daki çok kültürlü yapının önemli simgelerinden biri olduğu belirtildi.

 

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#Aşure#Tatlı#ANADOLU

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