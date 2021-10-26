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Dünyanın en eski cinayet vakası çözüldü!

#Çin#Arkeoloji#Cinayet
Dünyanın en eski cinayet vakası çözüldü

Arkeoloji bilimi tarihin tozlu sayfalarını aralamakla kalmıyor çok önemli buluşlara ve ilginç keşiflere de sahne olmaya devam ediyor. Uzun yıllar süren hummalı bir arkeolojik çalışma dünyanın en eskisi olduğu düşünülen bir cinayet vakasının çözümüne ışık tuttu. İşte heyecan dolu araştırmanın ilginç detayları...

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Uzmanlar, Çin'de 1300 yıl önce ölen mezar soyguncusu olduğu düşünülen adamın aslında bıçaklanarak öldürüldüğünü ve suçu örtbas etmek için mezarlığa atıldığını açıkladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Shiyanzi mezarlığı 2002 yılında Ningxia bölgesinden geçen bir boru hattı üzerinde çalışan inşaat işçileri tarafından keşfedildi.

2000 yıl önce Han Hanedanlığı döneminde inşa edilen mezarlığın kazılarına 2009 yılında başlandı ve toplam 11 mezar ortaya çıkarıldı.

Ölüm tarihini belirleyen kemik analizinin ardından uzmanlar, adamın 1300 yıl önce nasıl ölmüş olabileceğini öğrenmek için yola çıktı. 1300 yıl önce Çin'in kuzeybatısında öldürülen adamın gizemi bilim insanlarının yıllar süren çabası sonucu çözülmüş oldu. 

Dünyanın en eski cinayet vakası çözüldü

Katillerin cesedi eski bir mezarlığa atarak gömdüğü ve izlerini bu şekilde saklamaya çalıştıkları düşünülüyor. Genç erkeğe ait olduğu düşünülen kalıntılar aslında 2011 yılında, Shiyanzi mezarlığında kazı başladığında bulunmuştu.

Kurbanın iskeleti, bir ailenin mezar boşluğunda bulundu ve başlangıçta arkeologlar bu kişinin mezardan mal çalarken kazayla ölen bir mezar soyguncusu olduğu düşünüyordu.

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Texas A&M Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, kalıntıların mezar odasının tabanından 14 metre yükseklikte oturduğunu belirledi ve bu da kurbanın bir mezar soygunu gerçekleştikten oldukça uzun bir süre sonra öldüğünü gösteriyor.

Dünyanın en eski cinayet vakası çözüldü

Araştırmacılar ayrıca adamın, cinayet veya saldırıdan suçlu bulunan ve insanları asan Tang Hanedanlığı döneminde yaşadığını da belirtiyorlar.Araştırmacılar, başının arkasındaki işaretleri gördükten sonra korkunç cinayetin nasıl işlendiğini ortaya çıkardılar: Bu işaretler, adamın saldırganları tarafından arkasından tutulup geri döndürüldüğünü ve bu sırada saldırıya uğradığını gösteriyor ve bu da, peşindekilerden kaçmaya çalıştığını gösteriyor.

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Adamın kafatasında, en kötüsü yüzünde olacak şekilde, 13 tane V şeklinde iz bulundu. Bu izlerin keskin bir cisimle vurma sonucu oluştuğu ancak adamı öldürmek için yeterli olmadığı sanılıyor.

Araştırmacılar asıl ölüm sebebinin kaburgasına isabet eden ve kalp ve akciğerler gibi hayati organların parçalanmasına sebep olan bıçak darbeleri olduğunu düşünüyor. Bilim insanlarına göre katiller tarafından kazılan ve daha sonra adamın cesedinin içine bırakıldığı çukur yine katiller tarafından kaçmadan önce doldurulmuş.

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Dünyanın en eski cinayet vakası çözüldü

Araştırma makalesinin yazarı bilim insanları sonucu "Mezarın yeniden inşası ve bireyle olan ilişkisi sayesinde, bu bireyin bir saldırı kurbanı olduğuna inanılıyor." şeklinde tanımladı...

Böylelikle tarihin ilk cinayetlerinden biri olduğu düşünülen vaka aydınlatılmış oldu.

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