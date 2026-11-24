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Mariana Çukuru'nun kenarını soğuyan lav akıntıları tarafından oluşturulan ince piroklastik kaya tabakaları kaplıyor. Araştırmacılar, dünyanın en derin noktası olan "Challenger Deep"te yüksek basınç nedeniyle volkanik aktivitenin mümkün olmadığını varsayıyordu. Bölgede araştırma yapan robot denizaltı, Mariana Çukuru'nda muazzam basınca rağmen volkanik patlamalar yaşandığına işaret eden kayaçlar buldu.

Filipinler'in doğusunda yer alan Mariana Çukuru üzerine çalışan Dr. Robert Stern, "Hendeklerin yakınında volkan izleri alışılmadık bir durum, bu yüzden çok şaşırdık" diyor.

VOLKANİK KAYAÇLAR İLK KEZ GÖZLENDİ

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Araştırmacılar, deniz seviyesinin 6,5 kilometre altına dalabilen Jason/Medea adlı özel bir uzaktan kumandalı denizaltı kullandı. Ekip, Challenger Deep yakınlarındaki ön yay bölgesinin 550 kilometrelik bir bölümünü inceleyerek volkanik aktivitenin işaretlerini belgeledi.

Dr. Stern, "Bunlar, okyanusun herhangi bir yerinde bugüne kadar belgelenmiş en derin piroklastik kayaçlardır. Denizaltı volkanlarının patladığı derinliklerdeki yoğun basınçlar, patlama biçimini karada veya sığ sularda, basıncın çok daha düşük olduğu yerlerdekinden farklı kılıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar henüz volkanik patlama bölgelerini bulamamış olsalar da lavın yamaçlardan aşağı aktığını ve çok uzağa gitmediğini biliyor.

CHALLENGER DEEP NE KADAR DERİN

Daily Mail'ın haberine göre, keşifler Challenger Deep'in diğer okyanus çukurlarından neden bu kadar daha derin olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Çukurun yakınında volkanik kayaçların bulunması, mantonun yarı erimiş kısmının çukura son derece yakın bir şekilde nüfuz ettiğini düşündürüyor.

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Volkanik aktivite izleri, iki tektonik plakanın birbirine çok zayıf bir şekilde bağlı olduğu ve alttaki Pasifik Plakası'nın daha kolay aşağı kaymasına olanak sağladığı anlamına geliyor. Ancak bilim insanları, Challenger Deep'in tam anlamıyla anlaşılabilmesi için hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Araştırmacıların keşfi bilim dünyasında heyecan yaratsa da insan yapımı araçlar dünyanın en derin noktasına hala ulaşamıyor.

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Dr. Stern, "Challenger Deep'te 6 bin 500 metre ile 11 bin metre arasındaki derinlikte bulunan deniz tabanını inceleyemedik" dedi.

MARIANA ÇUKURU

Mariana Çukuru, Batı Pasifik Okyanusu'nda, Mariana Adaları'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en derin okyanus çukuru olarak biliniyor. Yaklaşık 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki çukur, ortalama 69 kilometre genişliğe sahip. En derin noktası olan Challenger Deep, okyanus yüzeyinin yaklaşık 11 kilometre altına uzanıyor. Bu derinlik, normal denizaltıların ve robotik keşif araçlarının dayanamayacağı muazzam bir su basıncı oluşturuyor. Çukur, Pasifik Plakası'nın daha küçük olan Mariana Plakası'nın altına batmasıyla meydana geldi. Bu tektonik hareket, bölgede dik eğimli bir hendek oluşturdu.