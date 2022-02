Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıkıyor

Haberin Devamı

FRANSA’nın Saint-Nazaire kentindeki Chantier de l’Atlantique tersanesinde 3 yıllık bir süre zarfında inşa edilen Wonder of the Seas, 4 Mart’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale’den Karayipler’e ilk yolculuğunu gerçekleştirecek. Royal Caribbean şirketine ait dev gemi, 362 metre uzunluğa ve 64 metre genişliğe sahip. Yapımı geçen ay biten Wonder of the Seas, 6 bin 998 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesi ile dünyanın en büyük yolcu gemisi.

İÇİNDE YOK YOK

Misafirlerine sunduğu tesislerle adeta deniz üstünde bir tatil köyünü andıran gemideki 18 güverteden 16’sı yolcuların kullanımına açık. Bu kısımlarda 4 yüzme havuzu, 20 restoran, su parkı, basketbol sahası, sörf simülatörü, 1400 kişi kapasiteli bir gösteri salonu ve 20 binden fazla gerçek bitkinin bulunduğu bir bahçe yer alıyor. İlk planlamalara göre 2021’de inşasının tamamlanması öngörülen geminin yapımı koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Haberin Devamı

MAYISTA AKDENİZ’DE

CNN’e açıklamalarda bulunan Royal Caribbean yöneticisi Mark Tamis, geminin inşa sürecinde misafirlerin de görüşlerini aldıklarını ve sonunda ortaya çıkan geminin, olağanüstü bir tatil deneyimini kapsayacak yapıda olduğunu söyledi. Tamis, geminin ilk seferinin 5 ila 7 gün arasında sürmesini beklediklerini, Wonder of the Seas’in mayıs ayında ise Akdeniz’e doğru yola çıkarak Barcelona ve Roma’ya gideceğini söyledi.