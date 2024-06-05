Dünyanın en büyük seçiminde sonuç belli oldu: Modi Hindistan'da 3. dönemi garantiledi

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Hindistan basınının Ulusal Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı haberlere göre, 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren Seçim yarışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı. 2014 seçimlerinde 336, 2019 seçimlerinde 353 sandalye elde eden NDA son seçim yarışında 543 sandalyenin 293'ünü kazanırken, 2019'daki genel seçimlerde 303 sandalyenin sahibi olan Modi'nin partisi BJP bu seçimlerde sandalye sayısını 240'a düşürdü.
MUHALEFET OYUNU ARTIRDI
Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'u aşkın muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Kapsamlı Ulusal Kalkınma İttifakı (INDIA) beklenenin üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde ederken, muhalefet bloğunun öncüsü INC ise 2019'daki genel seçimlerde kazandığı 52 sandalyeyi neredeyse 2 katına çıkardı. INC son seçimde 99 sandalyenin sahibi oldu.