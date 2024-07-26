Medya patronu Rupert Murdoch'un çocukları birbirine girdi... İmparatorluğun başına kim geçecek?

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Dünyanın en büyük medya patronu olarak bilinen Avustralya doğumlu Rupert Murdoch'un mirası hakkında gizli veraset savaşları olduğu ortaya çıktı. New York Times, 93 yaşındaki iş insanının mirasının kime kalacağı ile ilgili açılan davalar ile çocuklarının büyük bir rekabet içinde olduğunu yazdı.

Ailenin daha önce de kendi içinde bölündüğü aslında kardeşlerin yıllardır kontrolü ele geçirmek için mücadele ettiği biliniyordu. Hatta HBO dizisi Succession'un Murdoch ailesinden ilham alınarak çekildiği iddia ediliyordu. Ancak davaların gün yüzüne çıkması ile 20 milyar dolara yakın serveti bulunan Murdoch'un halefinin kim olacağı tartışma konusu oldu.

VARİS KİM OLACAK?



Murdoch, Fox News, NY Post ve Wall Street Journal gibi ABD'nin dev medya kuruluşlarının sahibi konumunda. Açılan veraset davalarının merkezinde Fox Corp hem de News Corp şirketlerin önemli oy hisselerine sahip olan Murdoch aile vakfı yer alıyor. Rupert Murdoch'un en büyük dört çocuğu Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence vakıfta eşit hakka sahipler.

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Miras kavgası ise Murdoch'un şirketlerine halefi olarak en büyük oğlu Lachlan'ı seçmesi ve bunun için yasal olarak adım ile başladı. Yıllardır babasıyla yakın ilişki içinde olan Lachlan geçen Eylül ayında Fox Corp ve News Corp'un başkanlığını devraldı. Ancak ailenin diğer fertleri bu karardan memnun kalmadı. Diğer üç kardeş James, Elisabeth ve Prudence ise şirkette söz sahibi olabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Kardeşler babalarının aldığı kararda iyi niyetli davranmadığını savunuyor.

'YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞEBİLİR' ENDİŞESİ



Yıllardır muhafazakar görüşleriyle ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığı ile bilinen Murdoch, kendi gibi muhafazakar eğilimli Lachlan'ı halefi olarak seçmesi sürpriz olmadı. Daha ılımlı görüşlere sahip çocuklar James, Elisabeth ve Prudence'nin hukuk mücadelesi başlatmasını ise Rupert Murdoch hoş karşılamadı. Murdoch ılımlı eğilimlere sahip çocukların davayı kazanması sonucu ABD'nin muhafazakar kesimine yayın yapan şirketlerinin yayın politikasını etkileyeceğinden endişe duyduğu konuşuluyor.

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Lachlan Murdoch, şirkete varis olarak atandı

İŞTE RUPERT MURDOCH'UN ÇOCUKLARI



Prudence, Rupert'ın ilk evliliğinden olan en büyük çocuğu. Bugüne kadar aile işini yürütmeye pek ilgi göstermeyen Prudence bu yüzden büyük ölçüde halefiyet savaşının dışında kaldı. Ancak kariyeri boyunca News Corp'ta farklı pozisyonlarda bulundu.



Lachlan, Rupert'ın ikinci evliliğinden olan en büyük oğlu. Genç yaşta çalışmaya başladı ve aile şirketi içinde hızla yükseldi. Lachlan, 2019'dan beri Fox News'in başında bulunuyor.



Ailenin Cumhuriyetçi Parti destekçisi olmasına karşın Murdoch'un 3'üncü oğlu James, Demokratik Parti eğilimli bir Joe Biden destekçisi olduğu biliniyor. James 2020'de belirli editoryal içerikler konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyleyerek şirketten ayrılmıştı. James basın karşısında bile babasının ve kardeşinin muhafazakar siyasi görüşleriyle defalarca çatıştı. İklim değişikliğini inkar eden babasına James her defasında karşı çıkması ile biliniyor.



Elisabeth ise bir prodüksiyon şirketi kurdu ve renkli gençleri eğlence sektörüyle tanıştırmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir programı finanse etti.

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James Murdoch ailenin görüşlerine karşıt açıklamaları ile biliniyor.

SUCCESSION DİZİSİNE İLHAM KAYNAĞI OLDU



Murdoch'un halefini belirlemek için kardeşleri birbirine düşürmesinin, geçen yıl sona eren ve çok sayıda Emmy ödülü kazanan Succession dizisine ilham kaynağı olduğu belirtiliyor. Dizideki Logan Roy karakterinin Rupert Murdoch'u temsil ettiğine inanılıyor. Succession dizisi de Waystar adındaki bir medya kuruluşunun başındaki ailenin çekişmesini konu alıyordu.

ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR



Cumhuriyetçi Parti destekçisi Murdoch'un geçtiğimiz yıl şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığından istifa etme kararı, 2024 başkanlık yarışına hazırlanan ABD siyaset dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı Adayı olduğu Cumhuriyetçi Parti'de Murdoch'un hatırı sayılır bir etkisi var. Biden destekçisi James'in davayı kazanmasının ABD seçimlerini etkileyebileceği öne sürülüyor.