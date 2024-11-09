×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın en büyük bayrağı Azerbaycan'da: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Guinness#Rekorlar Kitabı
Dünyanın en büyük bayrağı Azerbaycanda: Guinness Rekorlar Kitabına girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 17:15

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Zafer Parkı'nda yer alan bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük bayrağı olarak girdi. 36 metre eninde, 72 metre uzunluğunda ve 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

Haberin Devamı

Azerbaycan'da yeni inşa edilen Zafer Parkı'nda kullanılan bayrak, dünyanın 'en büyük bayrağı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Bayrak Meydanı'nda bulunan bayrak, göndere çekilen ölçü bakımından ‘en büyük bayrak’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

Meydanda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Guinness#Rekorlar Kitabı

BAKMADAN GEÇME!