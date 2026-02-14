Dünyanın en büyüğünü sevk ediyor… ABD’den Ortadoğu’ya ikinci uçak gemisi

Haberin Devamı

İRAN’da ekonomideki ağır tabloya tepki olarak 28 Aralık’ta Tahran’daki esnafın kepenk kapatmasıyla başlayan ve ilerleyen günlerde rejim karşıtı bir tona bürünen protestolarda, “göstericilere yönelik sert muameleyi” gerekçe göstererek askeri müdahale tehdidinde bulunan ABD ile iki ayı aşkın süredir yaşanan gerginlik sürüyor. İki taraf arasında 6 Şubat’ta Umman’da gerçekleştirilen nükleer konulu müzakerelerin ardından ikinci tura ilişkin beklentiler artarken, Washington yönetiminin bir uçak gemisine daha “Ortadoğu’ya intikal” emri verdiği öne sürüldü.

ORTADOĞU YOLCUSU

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler’de konuşlu bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerini Ortadoğu’ya göndermeye hazırlandığını ileri sürdü. Gazeteye konuşan üst düzey yetkililere göre uçak gemisi ve grubu, mayıs başına kadar ana limana dönmeyecek. Uçak gemisi, halihazırda Ortadoğu’da bulunan USS Abraham Lincoln ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak.

Haberin Devamı

DÜNYANIN ‘EN BÜYÜĞÜ’

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald Ford, ABD tarafından son 40 yıl içinde inşa edilen ilk uçak gemisi olarak biliniyor. 2017 yılında ABD Donanması tarafından kullanılmaya başlanan USS Gerald Ford, 337 metre uzunluğa sahip. Gemi, saatte 34.5 deniz mili hızıyla ilerlemesine olanak tanıyan iki gelişmiş nükleer reaktörden güç alıyor. Bu sayede hiç yakıt almasa da 20-25 yıl kadar seyir halinde kalabiliyor.

TRUMP MART AYINI İŞARET ETTİ

Öte yandan Trump, bir basın mensubunun “Neden ikinci bir uçak gemisi gönderdiniz” sorusunu “Anlaşma sağlayamazsak ihtiyacımız olacak” diye yanıtladı. Müzakereler içinse önümüzdeki ayı işaret eden Trump, “Sanırım mart ayı içinde müzakereler sonuçlanacak. Anlaşma yapmalıyız. Eğer yapamazsak, onlar için zor olacak, bunun peşinde değilim” diye konuştu.

İRAN’A GİZLİCE STARLİNK SOKMUŞLAR

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre Başkan Donald Trump yönetimi, protestolar esnasında İran’da yaşanan büyük çaplı internet kesintileri sırasında boş durmadı. Habere göre, söz konusu dönemde İranlı muhaliflerin internete bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 6 bin Starlink uydu internet terminali gizlice İran’a gönderildi. Trump’ın sevkiyatlardan haberdar olduğu kaydedilen haberde, planı doğrudan kimin onayladığının ise net olmadığı belirtildi. İran yasalarına göre, temel amacı küresel internet erişimi sağlamak olan Starlink terminaline sahip olmak, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ne yani? Tokalaşma da mı olmayacak Haberi görüntüle

USS Ford uçak gemisi 75 hava taşıtına ev sahipliği yapma kapasitesine sahip.