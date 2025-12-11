Dünyanın dörtte üçü milyarderlerin elinde! Eşitsizlik uçurumu büyüdü

Haberin Devamı

Fransa merkezli Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı’nın son raporu, küresel ekonomideki güç dengesizliklerinin daha da sertleştiğini gösteriyor. Rapora göre dünya nüfusunun en zengin kesimini oluşturan ve yaklaşık 60 bin kişilik milyarderler takımı, gezegenin en yoksul 4 milyarlık nüfusundan daha zengin. 200 akademisyen tarafından derlenen veriler temel alınarak hazırlanan rapor gelir açısından en üstte yer alan yüzde 10’luk kesimin (yaklaşık 800 milyon kişi) ise dünya nüfusunun geriye kalan yüzde 90’lık kesiminin (yaklaşık 7.5 milyar insan) toplamından daha fazla kazanıyor. Küresel eşitsizliğin hızla arttığına dikkat çeken rapor sisteme acil müdahale gerektiği uyarısını yapıyor.

SON 30 YILDA MAKAS AÇILDI

* Dünyadaki servetin yüzde 75’i en zengin yüzde 10’luk kesimin elinde. Buna karşı yaklaşık 4 milyar insandan oluşan yüzde 50’lik yoksul kitlelerin payına düşen ise yüzde 2.

* Dünyanın her bölgesinde aynı durumun tekrarlandığını ortaya koyan rapor son 30 yıllık sürede ise makasın açıldığına işaret ediyor.

* Multimilyarderlerin oluşturduğu en dar zengin grubunun kontrol ettiği servet 1995 yılında yüzde 4 seviyesindeyken bugün yüzde 6’nın üzerine çıkmış durumda.

YAPISAL SORUNLAR BESLİYOR

* Rapor, fırsat eşitsizliğindeki yapısal sorunların eşitsizlik krizini sürekli olarak beslediğine dikkat çekiyor.

* Avrupa ve Kuzey Amerika’daki eğitim harcamalarının Sahra Altı Afrika’nın 40 katı olduğu belirtilen raporda, en zengin yüzbinde birlik kesimden alınacak yüzde 3’lük küresel verginin 750 milyar dolar edeceği ve bunun düşük ve orta gelirli ülkelerin tamamının eğitim bütçesine denk olduğu vurgulanıyor.

* Rapora göre eşitsizliği körükleyen etkenlerden biri de zengin ülkelerin lehine işleyen küresel finans sistemi. Gelişmiş ekonomiler düşük maliyetle borçlanıp yurt dışında yüksek getiri sağlayan yatırımlar yapabiliyor ve böylece “finansal rantiyeler” gibi davranıyorlar.

ZENGİNLER VERGİDEN KAÇIYOR

* Her yıl küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 1’i net gelir transferleri yoluyla yoksul ülkelerden zengin ülkelere akıyor. Bu miktar, küresel kalkınma yardımının neredeyse üç katı.

* Rapora göre eşitsizlik eğitim ve sağlık alanında yapacakları kamu yatırımları ve etkili vergilendirme ile azaltılabilir.

* Ancak verilere göre gelir vergisi oranları nüfusun çoğu için yükselirken, milyarderler ve süper zenginler için keskin biçimde düşüyor.