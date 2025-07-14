Dünyanın dört bir yanında görülüyor... Lyme hastalığı ‘ABD’nin biyolojik silahı' mı?

Haberin Devamı

ABD’li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan, komedyen Michael Kosta ile 14 Mart’ta gerçekleştirdiği programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Rogan, Lyme hastalığının Amerikan hükümeti tarafından geliştirilen bir biyolojik silah olabileceğini öne sürdü.

'ÇOK CİDDİ KANITLAR VAR'



Rogan, ABD Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr.’ın da aynı iddiayı savunduğunu belirtti. “Lyme hastalığının silah olarak kullanıldığına dair çok ciddi kanıtlar var. Bu kanıtlar, Connecticut’a yakın Plum Adası adlı bir laboratuvardan çıktı” dedi.

Rogan, hastalığın özellikle ABD’nin Doğu Yakası’nda yaygın olmasına dikkat çekti. “Bu hastalık doğal olarak oradan çıkmış olamaz. Yetiştirdikleri pire ve kenelerle toplumun sağlık sistemini çökertmeyi amaçladılar” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SENATO'DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Robert F. Kennedy Jr., daha önce kendi podcast programında da benzer iddialarda bulunmuştu. Plum Adası'nda kenelerle yapılan deneylerin, hastalığın yayılmasına neden olduğunu iddia etmişti. Ancak RFK Jr., 2025'teki Senato onay oturumunda bu iddialara doğrudan inanmadığını belirtmiş; yine de kamuoyunun "kanıtların gösterdiği yönde ilerlemesi gerektiğini" söylemişti.

Plum Adası’nda kenelerle yapılan deneylerin, hastalığın yayılmasına neden olduğunu ileri sürmüştü. Ancak RFK Jr., 2025’teki Senato onay oturumunda bu iddialara doğrudan inanmadığını belirtmiş, fakat kamuoyunun “kanıtların götürdüğü yere gitmesi gerektiğini” söylemişti.

Rogan ise bu konuda yalnız değil. New Jerseyli Kongre Üyesi Chris Smith, 2019 yılında Pentagon’un Plum Adası ve Fort Detrick’te keneler üzerinde biyolojik silah araştırmaları yürüttüğü iddialarının soruşturulmasını istemişti.

RESMİ AÇIKLAMA: ARAŞTIRMA YAPILMADI

Haberin Devamı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rogan’ın iddialarına karşı yaptığı açıklamada, Plum Adası’ndaki laboratuvarda Lyme hastalığına yönelik herhangi bir araştırma yapılmadığını vurguladı. Açıklamada, adanın 1950’lerden bu yana sadece hayvan hastalıklarıyla ilgili araştırmalarda kullanıldığı belirtildi.

BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ

Bilim dünyası ise bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Uzmanlara göre Lyme hastalığı, insanlık tarihinden çok daha önce Kuzey Amerika’da var olan bir bakterinin (Borrelia burgdorferi) neden olduğu doğal bir enfeksiyondur.

Yale Üniversitesi ve Amerikan Lyme Hastalığı Vakfı’nın ortak araştırmasında, 1870–1919 yılları arasında saklanan hayvan örneklerinde bile bu bakteriye rastlandığı ortaya kondu. Uzmanlar, bu bulguların bakterinin doğal yollarla evrimleştiğini ve biyolojik silah olmadığını açıkça gösterdiğini vurguluyor.

Haberin Devamı

ATEŞ, KAS AĞRISI VE YORGUNLUK

Lyme hastalığı özellikle yaz aylarında (Haziran–Temmuz) nimf aşamasındaki kenelerin ısırmasıyla bulaşır. Isırılan bölgede boğa gözü şeklinde kırmızı döküntü, ateş, kas ağrıları ve yorgunluk gibi belirtiler görülür.

Hastalık erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle başarıyla tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmediği durumlarda kalp, sinir sistemi ve beyin üzerinde ciddi, hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

CDC’ye göre, ABD’de her yıl yaklaşık 30.000–40.000 Lyme vakası bdilirilmektedir. Ancak uzmanlar, gerçek sayının yıllık 476.000’e kadar çıkabileceğini düşünmektedir.