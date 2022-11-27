Dünyanın çöpü Atacama çölüne

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Mağazalarda satılmayan giysilerden ayakkabılara, hurdaya çıkan araç ve lastiklere kadar Atacama çöllükten çıkıp çöplük haline geliyor. Şili yıllardır ikinci el giysi ya da satılmamış giysilerin son durağı olarak dikkat çekiyor. Sadece geçen yıl Şili serbest ticaret bölgesine 46 bin ton kullanılmış giysi yollandığı anlaşılıyor. Çeşitli kimyasallar içeren bu giysilerin doğaya karışmasının neredeyse 200 yıl süreceği belirtilerek toprak, hava ve yeraltı sularına yönelik riskine işaret ediliyor. Aynı zamanda yurtdışından ithal edilen kullanılmış araba ve lastikler de çöplüğe atılıyor. Doğal güzellikleri ve geniş tuz düzlükleriyle Atacama, bakır ve lityum için yapılan madencilik faaliyetleriyle de tehdit altında.