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Dünyanın canını sıkan iddia

Dünyanın canını sıkan iddia

İsrail'in ABD olmadan, tek başına İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemeye hazırlandığı iddia edildi. İddia, zaten ekonomik sıkıntılarla uğraşan dünyanın ve özellikle de bölge ülkelerinin canını fena halde sıktı. Bush dönemine ait bu tür iddiaların, Obama döneminde devam etmeyeceği tahmin ediliyordu.

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Gece taaruzuna hazırlanıyorlar

İran Devlet televizyonunun, İsrail gazetesi The Jerusalem Post'tan aktardığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, ABD'nin yardımı olmadan İran'a karşı hava saldırısı düzenleyecek.

WASHINGTON YEŞİL IŞIK YAKMIŞ

“Washington'un İran'a saldırıya yeşil ışık yakmaması” üzerine İsrail'in tek başına harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

Televizyonun haberine göre, gazete, adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin, “İran'a saldırı konusunda ABD ile ortak hareket etmemiz elbette en iyi olanı, ancak biz ABD'siz plan üzerinde de çalışıyoruz” şeklindeki ifadesini aktardı.

Haberde, Irak hava sahasının Amerikan güçlerince kontrol edildiği, dolayısıyla bu ülkenin yardımı olmadan olası bir saldırının imkansız göründüğü bilgisine de yer verildi.

İSRAİL JETLERİ IRAK'A İNİP KALKIYOR

İran devlet televizyonu, 10 Temmuz'da Iraklı kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, ABD'nin İran'a karşı olası bir saldırı için Irak hava sahasını İsrail jetlerinin kullanımına açtığını duyurmuştu. Haberde, İsrail savaş uçaklarının bir ayı aşkın bir süredir Ürdün üzerinden Irak'taki ABD hava üslerine iniş kalkış yaptığı iddia edilmişti.

SALDIRI PROVASI 28 MAYIS-12 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

İsrail'in 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında Akdeniz'de yüzlerce savaş uçağının katılımıyla yaptığı uzun menzilli hava tatbikatının, "İran'a saldırının bir provası" olduğu dünya basınında yer almıştı.

İRAN: İDDİA CİDDİYE ALINAMAZ

Mevcut şartlarda İsrail tehditlerinin “ciddiye alınamayacağını” belirten Tahran yönetimi, “İran'a saldırı için, İsrail siyasi, askeri ve ekonomik güçten yoksundur. 33 gün savaşında Hizbullah'a yenilen bir ordu, İran karşısında duramaz” açıklamasında bulunmuştu.

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