Dünyanın beklediği kararı Biden duyurdu: Lübnan’da ateşkes sağlandı

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Ortadoğu’da Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlayan, ardından uzun bir süre Lübnan sınırında düşük yoğunluklu karşılıklı saldırılarla devam eden, eylül ayından itibaren de Lübnan geneline yayılan İsrail-Hizbullah çatışmasında ateşkes sağlandı. İsrail kabinesi, ateşkes önerisini onayladı. Haberi ABD Başkanı Joe Biden duyurdu.

GAZZE’DE TÜRKİYE VURGUSU

Ateşkes önerisinin İsrail kabinesinde onaylanmasının ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, arabulucuk çabaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a teşekkür ederek, Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Hizbullah anlaşmaya uymazsa İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Biden, önümüzdeki günlerde ABD’nin Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail’le birlikte Gazze’de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacağını kaydetti. Biden yaptığı açıklamada ayrıca İran ve vekillerinin bölgedeki refahı bozduğuna işaret ederek, Ortadoğu’daki şiddeti sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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‘BOZARLARSA VURURUZ’

Ateşkes kararının duyurulması öncesinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Hizbullah’ın tüm gücünü kaybettiğini öne sürerek, “Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık. Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımızın evlerine dönmeleri sağlanacak. Bu anlaşma artık İran tehdidine yoğunlaşacağımız anlamına geliyor” dedi. Hizbullah’ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail’in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkes kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; “İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas’ı izole etmek” olduğunu öne sürdü. İsrail ordusunun Hizbullah’ın liderlerinin çoğunu öldürdüğünü ve “altyapılarını tahrip ettiğini” söyleyen Netanyahu, “Bölgenin çehresini değiştiriyoruz” dedi.

Washington’dan İsrail’e “silah sevkiyatlarında büyük gecikmeler yaşandığını” ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın göreve başlayacak olmasına işaret ederek, söz konusu gecikmelerin “yakında sona ereceğini” kaydetti.

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ABD KORKUSU MU

Ateşkes çağrılarına İsrail’in neden şimdi yanıt verdiğiyle ilgili farklı iddialar var. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Netanyahu’nun, ABD’de görev süresinin sonuna yaklaşan Biden yönetiminin Tel Aviv yönetimini İsrail aleyhine çıkarılacak bir BMGK kararı ile “cezalandırabileceği” korkusuyla ateşkes konusundaki yaklaşımının değiştiği iddia edildi. Bazı siyasi analistler ise İsrail’in Lübnan cephesini kapatarak tekrar Gazze ile Batı Şeria’ya odaklanmak istediği ve son dönemde sıklıkla dile getirilen Gazze’de Yahudi yerleşimlerinin kurulması için çalışmalara başlamayı hedeflediği yorumunda bulundu.

TASARIDA NELER VARDI

- 2006 yılındaki 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını öngören bir tasarı etrafında, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilerek buraya Lübnan ordusunun konuşlanması, Hizbullah’ın ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine taşıması ve ABD’nin İsrail’e güvence vermesi gibi ayrıntılar içeren bir anlaşma taslağı medyaya yansımıştı.

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- İsrail ve Hizbullah arasında sağlanan ateşkesin bugün saat 05.00’den (TSİ) itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.

BEYRUT’TA REKOR TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, ateşkes kararının kabinede görüşüldüğü sıralarda rekor seviyede tahliye emirleri verirken Beyrut’u vurmaya devam etti. Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan’da şu ana kadar en az 3 bin 825 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.